Нацбанк Казахстана ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт, сообщила пресс-служба регулятора.

Большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", не ожидали изменения ставки.

"Глобальное инфляционное давление ослабевает, но в ряде стран инфляция все еще остается устойчивой. На этом фоне центральные банки развитых стран продолжают ужесточение монетарных условий. В Казахстане инфляция также замедляется как в годовом, так и в месячном выражении", - отмечается в сообщении.

Проинфляционные риски, по данным Нацбанка, сохраняются преимущественно со стороны внутренних факторов. Инфляционные ожидания остаются высокими и волатильными, свидетельствуя о повышенном проинфляционном фоне в стране. Давление на цены внутри страны сохраняется со стороны усиления фискального стимулирования. Риски внешней среды связаны с возможным более медленным замедлением инфляции в мире и ростом неопределенности.

"Это требует предусмотрительного подхода к проведению денежно-кредитной политики. Текущий уровень базовой ставки позволит поддержать замедление инфляционных процессов, частично нивелировать рост государственных расходов и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях", - считает регулятор.

По данным Нацбанка, инфляционные ожидания продолжают ускоряться, несмотря на замедление инфляции. Ожидаемая инфляция через год в июне составила 17,2% (в мае - 17%). Воспринимаемая инфляция в июне составила 18,8%, по-прежнему оставаясь повышенной. Наблюдающийся рост инфляционных ожиданий является предсказуемой реакцией на повышение цен на ГСМ и ЖКУ.

"Внешняя инфляция продолжает замедление, но остается устойчивой. Это происходит на фоне снижения мировых цен на продовольствие и энергоносители. Однако из-за устойчивости инфляции и ожиданий более длительного ее сохранения выше целевых ориентиров некоторые центральные банки продолжают ужесточать денежно-кредитные условия", - говорится в сообщении.

По данным регулятора, риторика ФРС США и Европейского центробанка стала жестче и сигнализирует о дальнейшем повышении ключевых ставок. Политика регуляторов повысила опасения мировой рецессии на фоне наблюдаемого медленного восстановления экономики Китая и оказывает давление на нефтяные котировки. На рынке нефти наблюдается волатильность, вследствие этого цена на нефть на текущий момент складывается ниже, чем заложенный в базовом сценарии уровень $82 за баррель в среднем за 2023 год.

При этом наблюдаемое замедление инфляции в Казахстане начинает формировать пространство для постепенного снижения базовой ставки.

"В этой связи в рамках следующего решения по результатам прогнозного раунда Национальный банк оценит целесообразность осмотрительного снижения базовой ставки. Решения Национального банка будут направлены на поддержание базовой ставки на уровне, способствующем планомерному достижению цели по инфляции 5% в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 25 августа.

Ставка на уровне 16,75% действует с 6 декабря 2022 года. По итогам плановых пересмотров в январе, феврале, апреле и мае Нацбанк сохранял ее на этом же уровне. При этом регулятор отмечал, что намерен поддерживать ставку на текущем уровне в течение I полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе, а во II полугодии он рассмотрит возможность ее поэтапного снижения.