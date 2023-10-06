Нацбанк Казахстана ожидаемо понизил базовую ставку до 16% годовых

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 16,5% до 16% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт (п.п.), сообщила пресс-служба регулятора.

"Годовая инфляция ритмично замедляется. Внешнее инфляционное давление постепенно снижается на фоне сдерживающей политики центральных банков и снизившихся мировых цен на продовольствие. (...) Выросли риски реализации вторичных эффектов от повышения регулируемых цен, которые ранее компенсировались динамикой курса тенге. С учетом текущего решения и баланса рисков, возможности дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 году существенно ограничены. Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначного уровня", - отмечается в сообщении.

Годовая инфляция в республике снизилась в сентябре до 11,8% по траектории, ведущей к нижней границе прогнозного диапазона на 2023 год - 10-12%.

"Снижение инфляции происходит в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и продолжающегося фискального стимулирования на фоне постепенного исчерпания эффекта высокой базы прошлого года. Показатель за сентябрь сложился ниже прогноза из-за более умеренного, чем ожидалось, роста тарифов на ЖКУ. Месячная инфляция составила 0,6%, что все еще значительно выше среднеисторических значений. Базовая инфляция, характеризующая устойчивость инфляционных процессов, стабилизируется", - говорится в информации.

По данным Нацбанка, инфляционные ожидания несколько ускорились, несмотря на замедление инфляции. Так, ожидаемая через год инфляция в сентябре составила 17% (в августе - 16,4%). При этом воспринимаемый рост цен в сентябре снизился до 17,8% (в августе - 18,4%). В целом динамика ожидаемой и воспринимаемой инфляции отражает реализацию реформ на рынке жилищно-коммунальных услуг и роста цен на горюче-смазочные материалы.

Внешняя инфляция, по данным Нацбанка, складывается благоприятно, продолжая замедление, но отдельные проинфляционные факторы и риски возросли. Цены на мировых продовольственных рынках снижаются в результате удешевления стоимости молочной продукции, растительных масел, мяса и зерновых. При этом устойчивость инфляционных процессов сдвигает сроки снижения ставок в развитых странах и приводит к усилению сдерживающей политики со стороны центральных банков. Европейский центробанк в сентябре 2023 года вновь повысил процентную ставку с целью снижения все еще высокой инфляции.

"ФРС США допускает еще одно повышение процентной ставки, что, в том числе связано с опасениями по ускорению инфляции на фоне роста нефтяных котировок, вызванных продлением добровольных ограничений поставок со стороны стран ОПЕК+. В России в сентябре 2023 года вследствие ускорения инфляции продолжилось ужесточение денежно-кредитной политики", - уточняет Нацбанк.

Как поясняет регулятор, проинфляционные риски связаны с усилением фискального импульса в текущем году. Важным фактором является также потенциальная реализация отложенных вторичных эффектов от повышения цен на ГСМ и ЖКУ, которые ранее компенсировались динамикой курса тенге, и ухудшение прогнозов по урожаю пшеницы в текущем году.

Со стороны внешнего сектора, по данным Нацбанка, основным источником рисков для будущего роста цен является неопределенность геополитической обстановки. Риски включают ускорение инфляции в России, а также возможный рост мировых цен на продовольствие в результате невозобновления зерновой сделки.

"Наблюдаемое ритмичное замедление инфляции позволило реализовать имеющееся пространство по снижению базовой ставки. При этом ввиду наличия ряда проинфляционных рисков как во внешнем секторе, так и внутри экономики, возможности ее дальнейшего снижения в 2023 году существенно ограничены. Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначного уровня", - отметили в Нацбанке.

Вместе с тем, по оценкам регулятора, умеренно жесткий характер денежно-кредитных условий будет способствовать дальнейшему снижению инфляции ближе к нижней границе прогнозного коридора 10-12% по итогам 2023 года, а также ее стабилизации на уровне цели в 5% в среднесрочной перспективе.

"Нацбанк будет отслеживать траекторию схождения годовой инфляции к таргету, чтобы своевременно реагировать на возможные отклонения", - отмечается в пресс-релизе.

Рост экономики складывается в соответствии с прогнозами Нацбанка. За январь-август 2023 года ВВП Казахстана вырос на 4,9% в годовом выражении. Деловая активность расширяется вследствие устойчивого внутреннего спроса, реализации инфраструктурных проектов и восстановления нефтяного сектора. Основной вклад в рост экономики продолжают вносить отрасли строительства, торговли, промышленности, а также информации и связи.

Большинство аналитиков, опрошенных агентством "Интерфакс-Казахстан", ожидали понижения ставки в пятницу в пределах 25-50 б.п.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 24 ноября.

Понижение ставки до 16% - уже второе за последние месяцы. Ранее, в августе, Нацбанк понизил ставку до 16,5% с 16,75%. Ставка на уровне 16,75% действовала с 6 декабря 2022 года. По итогам плановых пересмотров в январе, феврале, апреле, мае и июле Нацбанк сохранял ее на этом же уровне.