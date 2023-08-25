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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

СД "НОВАТЭКа" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 34,5 рубля на акцию

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "НОВАТЭК" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 34,5 рубля на акцию, сообщила компания.

Ожидания рынка составляли в среднем 31,2 рубля на акцию, согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса".

Только один аналитик из консенсуса "Интерфакса" ожидал от компании больших выплат, этот же аналитик (телеграм-канал "Мои инвестиции") оказался ближе всех к фактической цифре.

Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 104,753 млрд рублей.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 5 сентября 2023 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 10 октября 2023 года.

Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи.

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО за первое полугодие 2023 года составила 155,644 млрд рублей (до корректировок на неденежные статьи). Точный показатель нормализованной прибыли компания не публиковала.

За первое полугодие 2022 года компания выплатила 45 рублей на акцию.

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" являются Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies (19,4%), "Газпром" (9,99%).

НОВАТЭК
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