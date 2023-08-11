"НОВАТЭК" присоединит бывшее СП с TotalEnergies к своей "дочке"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ООО "НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз" сообщило, что планирует присоединить к себе АО "Тернефтегаз" (бывшее совместное предприятие "НОВАТЭКа" и французской TotalEnergies).

По данным за 2021 год, "Тернефтегаз" добывал 2,6 млрд куб. м газа и 754 тыс. т жидких углеводородов (конденсат), а "НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз" - 16,6 млрд кубометров газа и 2,2 млн т жидких углеводородов.

В конце августа 2022 года "НОВАТЭК" консолидировал 100% "Тернефтегаза", выкупив долю в 49% у своего партнера - TotalEnergies.

"Тернефтегаз" эксплуатирует Термокарстовое газоконденсатное месторождение в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, компания является держателем лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов в пределах Черничного лицензионного участка недр, расположенного в ЯНАО (Красноселькупский район). Суммарный ресурсный потенциал Черничного участка по российской классификации по состоянию на 31 декабря 2016 года оценивался в 179 млн баррелей нефтяного эквивалента углеводородов.