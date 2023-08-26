Процесс передачи ОСК в доверительное управление ВТБ "завершится на днях"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Процесс передачи банку ВТБ в доверительное управление 100% акций "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) произойдет "буквально на днях", сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов журналистам.

"Это (передача акций ОСК в доверительное управление банку ВТБ - ИФ) произойдет буквально на днях. Сейчас завершается процесс юридического оформления документов, чтобы все было четко выверено", - сказал Евтухов по итогам встречи нового генерального директора ОСК Андрея Пучкова с руководством подразделений корпорации, которая прошла в субботу в Петербурге.

Пучков, ранее занимавший пост первого зампреда ВТБ, был назначен генеральным директором ОСК в среду. На этом посту он сменил Алексея Рахманова, который руководил госкорпорацией с 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин 10 августа провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, на которой сообщил, что поддерживает передачу банку ОСК. ВТБ получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на 5 лет, соответствующие документы планируется подготовить и согласовать в ближайшее время, ранее сообщал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.