Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Процесс передачи ОСК в доверительное управление ВТБ "завершится на днях"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Процесс передачи банку ВТБ в доверительное управление 100% акций "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) произойдет "буквально на днях", сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов журналистам.

"Это (передача акций ОСК в доверительное управление банку ВТБ - ИФ) произойдет буквально на днях. Сейчас завершается процесс юридического оформления документов, чтобы все было четко выверено", - сказал Евтухов по итогам встречи нового генерального директора ОСК Андрея Пучкова с руководством подразделений корпорации, которая прошла в субботу в Петербурге.

Пучков, ранее занимавший пост первого зампреда ВТБ, был назначен генеральным директором ОСК в среду. На этом посту он сменил Алексея Рахманова, который руководил госкорпорацией с 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин 10 августа провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, на которой сообщил, что поддерживает передачу банку ОСК. ВТБ получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на 5 лет, соответствующие документы планируется подготовить и согласовать в ближайшее время, ранее сообщал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.

ВТБ Виктор Евтухов Денис Мантуров Минпромторг ОСК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%

Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.

ТМХ принял решение о редомициляции головной компании с Кипра

ТМХ принял решение о редомициляции головной компании с Кипра

ТМХ в сентябре намерен оспорить санкции США против "Метровагонмаша"

Иск к Synergetic на 11 млрд рублей связан со спором о торговом слогане

Российские банки приостановят выдачу сельской ипотеки

Российские банки приостановят выдачу сельской ипотеки

Глава ВТБ Костин стал председателем совета директоров ОСК

Банк "Траст" продал 90% "Точки" ее миноритарию за 41,5 млрд рублей

Мишустина предупредили о риске срыва осеннего сева на Ставрополье

Стоимость Аи-95 на бирже впервые превысила 72 тыс. руб. за тонну

Стоимость Аи-95 на бирже впервые превысила 72 тыс. руб. за тонну
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });