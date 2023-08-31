Передача ОСК в доверительное управление ВТБ не отразится на отчетности банка

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Объединенная судостроительная компания после передачи в доверительное управление ВТБ не будет консолидироваться в групповой отчетности банка и не повлияет на его результаты, сообщил журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Сделка по ОСК - это передача от акционера в доверительное управление на срок определенного актива, где не происходит переход акционерного контроля. Акционер остается тем же самым. Поэтому мы исходим из того, что никакой консолидации ОСК в группу ВТБ не будет. Это использование управленческих компетенций группы ВТБ в области в том числе непрофильными активами, в области финансового оздоровления для существующих акционеров ОСК. Никакого влияния, мгновенного или периодического, от этого действия мы не видим", - объяснил он.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. ВТБ получит 100% акций компании в доверительное управление сроком на 5 лет.

На прошлой неделе выходец из ВТБ Андрей Пучков был назначен генеральным директором ОСК, а глава банка Андрей Костин - председателем совета директоров компании.