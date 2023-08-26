Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Вопрос финподдержки ОСК государством решится в течение нескольких месяцев

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вопрос о финансовой поддержке "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) со стороны государства решится до конца 2023 года - в начале 2024 года, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Что касается программы финансового оздоровления ОСК, вы знаете, что сейчас реализуется та программа, которая была принята три года назад. Но, к сожалению, по ряду параметров она не выполняется. Все вопросы, связанные с финансовой поддержкой ОСК со стороны государства, будут решены в течение нескольких месяцев - либо до конца этого года, либо в начале следующего", - сказал Евтухов по итогам представления нового генерального директора ОСК Андрея Пучкова руководству подразделений корпорации, которая прошла в субботу в Петербурге.

Также Евтухов отметил, что новому генеральному директору ОСК надо провести полный аудит корпорации, ознакомится с тем, как выстроены различные процессы в подразделениях ОСК.

"Было принято решение зафиксировать ключевые показатели эффективности (доверительного управления ОСК банком ВТБ - ИФ) через полгода. Сейчас специалисты банка проводят аудит" - уточнил Евтухов.

Пучков, ранее занимавший пост первого зампреда ВТБ, был назначен генеральным директором ОСК. На этом посту он сменил Алексея Рахманова, который руководил госкорпорацией с 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин 10 августа провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, на которой сообщил, что поддерживает передачу банку ОСК. ВТБ получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на 5 лет, соответствующие документы планируется подготовить и согласовать в ближайшее время, сообщал ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.

ВТБ ОСК Минпромторг Денис Мантуров Виктор Евтухов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%

Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.

ТМХ принял решение о редомициляции головной компании с Кипра

ТМХ принял решение о редомициляции головной компании с Кипра

ТМХ в сентябре намерен оспорить санкции США против "Метровагонмаша"

Иск к Synergetic на 11 млрд рублей связан со спором о торговом слогане

Российские банки приостановят выдачу сельской ипотеки

Российские банки приостановят выдачу сельской ипотеки

Глава ВТБ Костин стал председателем совета директоров ОСК

Банк "Траст" продал 90% "Точки" ее миноритарию за 41,5 млрд рублей

Мишустина предупредили о риске срыва осеннего сева на Ставрополье

Стоимость Аи-95 на бирже впервые превысила 72 тыс. руб. за тонну

Стоимость Аи-95 на бирже впервые превысила 72 тыс. руб. за тонну
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });