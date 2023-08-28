Brent подорожала до $84,5 за баррель

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в понедельник. В минувшую пятницу котировки выросли, однако завершили в минусе вторую неделю подряд.

К 8:19 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 5 центов (0,06%), до $84,53 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $1,12 (1,3%) - до $84,48 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже на 11 центов (0,14%), до $79,94 за баррель. За прошлую сессию контракт подорожал на $0,78 (1%) - до $79,83 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 0,4%, WTI - на 1%.

Участники нефтяного рынка оценивают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

"Мы готовы поднять ставку еще выше, если понадобится, и намерены сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появится уверенность в том, что инфляция стабильно движется вниз к нашей цели", - сказал он.

Власти Китая объявили о новых мерах поддержки экономики, которые касаются рынка жилья и фондового рынка.

"Новости о дальнейших стимулах в Китае оказали дополнительную поддержку, - сказал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV. - Однако цены, скорее всего, будут держаться в определенном коридоре в краткосрочной перспективе, с учетом сохраняющихся опасений по поводу сокращения спроса и роста предложения".

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 8 единиц, до 512, что является минимумом с февраля 2022 года.