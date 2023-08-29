Brent торгуется у $84,38 за баррель

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались, трейдеры заняли выжидательную позицию в отсутствие новостей, которые могли бы направить рынок в том или ином направлении.

К 8:15 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,05%), до $84,38 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,06 (0,1%) до $84,42 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,06 (0,07%), до $80,04 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,27 (0,3%), до $80,1 за баррель.

Нефтяной рынок завершает август небольшим снижением после скачка в июле на фоне сокращения добычи Саудовской Аравии и России.

Трейдеры оценивают сообщения о том, что США могут смягчить санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, а также ждут новых сигналов о перспективах спроса в Штатах и Китае.

Внимание рынка также направлено на тропический шторм "Идалия", который, как ожидается, перерастет в ураган в восточной части Мексиканского залива и в среду обрушится на западное побережье Флориды.

"Идалия" может повлиять на часть операций по добыче нефти в Мексиканском заливе, однако "пока похоже на то, что он больше является угрозой спросу, чем предложению", отмечает главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит MarketWatch.