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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Brent торгуется у $84,38 за баррель

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались, трейдеры заняли выжидательную позицию в отсутствие новостей, которые могли бы направить рынок в том или ином направлении.

К 8:15 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,05%), до $84,38 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,06 (0,1%) до $84,42 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,06 (0,07%), до $80,04 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,27 (0,3%), до $80,1 за баррель.

Нефтяной рынок завершает август небольшим снижением после скачка в июле на фоне сокращения добычи Саудовской Аравии и России.

Трейдеры оценивают сообщения о том, что США могут смягчить санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, а также ждут новых сигналов о перспективах спроса в Штатах и Китае.

Внимание рынка также направлено на тропический шторм "Идалия", который, как ожидается, перерастет в ураган в восточной части Мексиканского залива и в среду обрушится на западное побережье Флориды.

"Идалия" может повлиять на часть операций по добыче нефти в Мексиканском заливе, однако "пока похоже на то, что он больше является угрозой спросу, чем предложению", отмечает главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит MarketWatch.

WTI Brent Иран Китай Венесуэла Мексиканский залив Идалия
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