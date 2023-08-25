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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Цена нефти Brent подросла до $83,6 за баррель

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются утром в пятницу, но завершают в минусе вторую неделю подряд на сигналах слабого спроса в Китае и ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Внимание трейдеров в пятницу направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Считается, что он обозначит в своем выступлении, какие факторы будет учитывать ФРС, принимая решения о том, когда следует завершить подъем базовой процентной ставки и когда придет время для того, чтобы приступить к ее снижению.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в пятницу составляет $83,63 за баррель, что на $0,27 (0,32%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,15 (0,2%) до $83,36 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,28 (0,35%), до $79,33 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,16 (0,2%), до $79,05 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 1,4%, WTI - на 2,4%.

Аналитик Citigroup Эд Морзе заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что ключевым членам ОПЕК, вероятно, придется еще больше снизить производство нефти, поскольку члены организации, испытывавшие трудности с добычей в последние годы, начали ее наращивать.

Иран, Ирак, Ливия, Нигерия и Венесуэла увеличат производство в общей сложности на 900 тыс. баррелей в сутки (б/с) в этом году и по крайней мере на такую же величину в следующем, считают в Citi. Этого хватит для удовлетворения спроса на нефть, отметил Морзе.

В результате Саудовской Аравии и ряду других государств придется еще больше сократить добычу, что может стать для них серьезной проблемой, говорит эксперт.

Brent нефть
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