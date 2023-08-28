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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Американский профсоюз UAW пригрозил автопроизводителям забастовкой

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американский профсоюз работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) подавляющим большинством голосов одобрил начало забастовки в случае, если переговоры с автопроизводителями не увенчаются успехом до 14 сентября, сообщает CNN.

Забастовку одобрили около 97% членов UAW. Всего в "большой тройке" американских автомобильных компаний, в которую входят Ford Motor, General Motors и Stellantis NV, работают порядка 145 тысяч человек, состоящих в этом профсоюзе.

"Члены нашего профсоюза очевидно устали жить от зарплаты до зарплаты, пока корпоративные элиты и миллиардеры ведут себя как бандиты", - заявил президент UAW Шон Фейн.

Работники автогигантов требуют повышение зарплат более чем на 40% в течение четырех лет, улучшения пенсионного обеспечения, увеличения отпусков, а также хотят перейти к четырехдневной рабочей неделе без понижения оплаты труда.

Если забастовка все же начнется и продлится 10 дней, экономические убытки могут составить $5,6 млрд, по оценкам консалтинговой компании Anderson Economic Group.

UAW Stellantis General Motors Ford Motor Ford Шон Фейн США
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