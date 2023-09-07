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Ford повысил зарплаты членам профсоюза UAW в среднем на $9 тыс. в год

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor увеличил оплату труда почти 8 тыс. сотрудников, являющихся членами профсоюза United Auto Workers (UAW), в среднем на $4,33 в час, или на $9 тыс. в год, говорится в сообщении компании.

Повышение зарплаты приурочено к Дню труда, который праздновался в США в минувший понедельник.

Максимальная средняя почасовая оплата составляет $32 в час. Раньше для достижения этого уровня сотрудник работал в среднем восемь лет, однако с учетом последнего повышения этот срок сократился до четырех лет, отметили в компании.

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Теперь 80% всех членов профсоюза UAW, работающих в Ford, работают по максимальной почасовой ставке. Она на 90% превышает среднюю оплату труда в автомобильной отрасли США, сообщает Ford со ссылкой на данные статистического управления Минтруда.

Компания перевыполнила условия, прописанные в четырехлетнем соглашении с UAW в 2019 году. В частности, она создала или сохранила на 5,6 тыс. рабочих мест больше, чем оговоренные 8,5 тыс., и инвестировала $1,4 млрд сверх $6 млрд, предусмотренных в предыдущем соглашении.

Четырехлетние контракты между UAW и тремя ведущими автопроизводителями США истекают 14 сентября. Переговоры об условиях новых соглашений проходят сложно, и члены UAW подавляющим большинством проголосовали за то, чтобы дать профсоюзу право начать забастовку в случае, если стороны не смогут вовремя прийти к консенсусу.

Акции Ford дешевеют на 0,3% в начале торгов в четверг. С начала года капитализация компании увеличилась на 3,3%, тогда как индекс S&P 500 за это время прибавил 16,3%.

Ford UAW
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