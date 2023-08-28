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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Производитель электромобилей Fisker расширит присутствие в Европе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Fisker выходит на рынки Бельгии, Нидерландов и Швейцарии, говорится в пресс-релизе компании.

В каждой из стран запущен сайт, на котором покупатели могут заказать внедорожник Ocean. Начало поставок запланировано на конец сентября.

Компания уже представлена в Австрии, Дании, Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Великобритании, а также США и Канаде.

"Наша конечная цель - продавать автомобили по всему миру, но сильное раннее присутствие в Европе всегда было одним из наших главных приоритетов", - заявил CEO компании и председатель ее совета директоров Хенрик Фискер.

За последний год капитализация Fisker упалана 35,6% - до $1,99 млрд, в то время как индекс S&P 500 прибавил 9,3%.

США Бельгия Нидерланды Швеция Fisker Хенрик Фискер
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