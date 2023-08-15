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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Tesla откроет доступ к своей сети быстрой зарядки электромобилям Fisker

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Fisker подписал соглашение с Tesla об открытии доступа для своих машин к ее сети станций быстрой зарядки Supercharger, говорится в пресс-релизе Fisker.

Соглашение распространяется на все существующие и еще не выпущенные электромобили Fisker.

Начиная с первого квартала 2025 года владельцы машин Fisker смогут пользоваться адаптерами для подключения к станциям Supercharger, а позднее компания дополнит свои электромобили соответствующими разъемами для зарядки.

Fisker начнет выпускать продукцию в соответствии с разработанным Tesla североамериканским стандартом зарядки (NACS) в 2025 году. Для подключения к зарядным станциям используемого в настоящий момент стандарта CCS будут предусмотрены адаптеры.

Сеть Supercharger насчитывает 12 тысяч станций в США и Канаде. В июне стало известно, что Tesla откроет доступ к этой сети для электромобилей Rivian. В 2024 году Supercharger откроется для владельцев машин Ford Motor и General Motors.

Rivian Tesla США General Motors Ford Motor Supercharger Fisker
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