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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Virgin Galactic планирует третий коммерческий полет в космос с 8 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Окно" для полета в космос в рамках организуемой американской компанией Virgin Galactic миссии Galactic 03 откроется 8 сентября, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление фирмы.

Virgin Galactic проведет четвертый полет в космос за четыре месяца, заявила компания. На борту космолета будут находиться трое членов экипажа, купившие билеты еще в 2005 году.

Это третий коммерческий полет в космос, организуемый Virgin Galactic. Первые два состоялись в июне и августе. Всего компания провела семь полетов.

Virgin Galactic сообщала, что после августовской миссии планирует проводить полеты ежемесячно.

Virgin Galactic США
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