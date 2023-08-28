Virgin Galactic планирует третий коммерческий полет в космос с 8 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Окно" для полета в космос в рамках организуемой американской компанией Virgin Galactic миссии Galactic 03 откроется 8 сентября, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление фирмы.

Virgin Galactic проведет четвертый полет в космос за четыре месяца, заявила компания. На борту космолета будут находиться трое членов экипажа, купившие билеты еще в 2005 году.

Это третий коммерческий полет в космос, организуемый Virgin Galactic. Первые два состоялись в июне и августе. Всего компания провела семь полетов.

Virgin Galactic сообщала, что после августовской миссии планирует проводить полеты ежемесячно.