Космолет Virgin Galactic приземлился после первого коммерческого суборбитального полета

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) в четверг совершил успешную посадку после совершения первого коммерческого суборбитального полета, сообщила компания-разработчик Virgin Galactic.

Запуск был осуществлен с борта двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который вылетел из космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико.

Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте 15 км, после чего он поднялся на высоту 85 км.

На борту космолета находились шесть членов экипажа – двое американцев и четыре итальянца.

Научная миссия, которая носила название Virtute 1, проводилась под эгидой ВВС и Национального исследовательского совета Италии. В ходе нее, в частности, были проведены исследования по влиянию микрогравитации на организм человека.

Командиром корабля был отставной подполковник ВВС США Майк Массучи, который совершил свой четвертый космический полет, пилотом – бывший подполковник ВВС Италии Никола Печиле. В состав экипажа также входили полковник ВВС Италии Вальтер Вилладеи, который ранее проходил подготовку в НАСА для полета на МКС в качестве резервного пилота, итальянский доктор Анджело Ландольфи, инженер Панталеони Карлуччи, а также ведущий астронавт-инструктор Virgin Galactic Колин Беннетт.

На максимальной высоте экипаж на протяжении нескольких минут находился в невесомости. В общей сложности полет космолета продлился около часа.

Следующий коммерческий суборбитальный полет компания Virgin Galactic планирует провести в августе.