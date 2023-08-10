Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Космолет Virgin Galactic приземлился после коммерческого суборбитального полета

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) в четверг совершил успешную посадку после совершения второго коммерческого суборбитального полета, сообщила компания-разработчик Virgin Galactic.

Запуск был осуществлен с борта двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико.

Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте 15 км, после чего он поднялся на высоту 80,5 км.

На борту космолета в рамках миссии Galactic 02 находились шесть членов экипажа, в том числе трое сотрудников Virgin Galactic - главный инструктор астронавтов компании женщина Бет Мозес, командир Си Джей Старкоу и пилот Келли Латимер, а также 80-летний британец Джон Гудвин, который участвовал в соревнованиях по гребле на каноэ на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене и ныне страдающий болезнью Паркинсона, женщина Кейша Шахаф с 18-летней дочерью Анастатией Майерс из карибского государства Антигуа и Барбуда, которые выиграли свои места для полета в лотерее в 2021 году, организованной Virgin Galactic и благотворительным фондом Omaze.

На максимальной высоте экипаж на протяжении трех минут находился в невесомости. В общей сложности полет космолета продлился около часа.

В рамках первой коммерческой миссии 29 июня, которая носила название Virtute 1, на космолете компании Virgin Galactic совершил полет также экипаж в составе шести человек. В него входили командир - отставной подполковник ВВС США Майкл Массучи, который совершил свой четвёртый космический полет, бывший подполковник ВВС Италии Никола Печиле, полковник ВВС Италии Вальтер Вилладеи, который ранее проходил подготовку в NASA для полета на МКС в качестве резервного пилота, итальянский доктор Анджело Ландольфи, инженер Панталеони Карлуччи, а также ведущий астронавт-инструктор Virgin Galactic Колин Беннетт.

Virgin Galactic
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь

Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь

Космолет Virgin Galactic начал новый коммерческий суборбитальный полет

Глава ЭКОВАС призвал нацеливаться на мирные варианты решения кризиса в Нигере

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

В Нигере огласили имена членов нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС

В Нигере огласили имена членов нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС

Киргизия с 2027 года прекратит выпуск и продажу полиэтиленовых пакетов

Киргизия с 2027 года прекратит выпуск и продажу полиэтиленовых пакетов

Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна

Пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек и уничтожению города Лахайна
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор допускает осложнение ситуации с COVID-19 из-за варианта "Эрис"

"Яндекс" попросил продлить сроки переноса домена на территорию Казахстана

"Яндекс" попросил продлить сроки переноса домена на территорию Казахстана

Что случилось этой ночью: четверг, 10 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });