Космолет Virgin Galactic приземлился после коммерческого суборбитального полета

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) в четверг совершил успешную посадку после совершения второго коммерческого суборбитального полета, сообщила компания-разработчик Virgin Galactic.

Запуск был осуществлен с борта двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико.

Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте 15 км, после чего он поднялся на высоту 80,5 км.

На борту космолета в рамках миссии Galactic 02 находились шесть членов экипажа, в том числе трое сотрудников Virgin Galactic - главный инструктор астронавтов компании женщина Бет Мозес, командир Си Джей Старкоу и пилот Келли Латимер, а также 80-летний британец Джон Гудвин, который участвовал в соревнованиях по гребле на каноэ на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене и ныне страдающий болезнью Паркинсона, женщина Кейша Шахаф с 18-летней дочерью Анастатией Майерс из карибского государства Антигуа и Барбуда, которые выиграли свои места для полета в лотерее в 2021 году, организованной Virgin Galactic и благотворительным фондом Omaze.

На максимальной высоте экипаж на протяжении трех минут находился в невесомости. В общей сложности полет космолета продлился около часа.

В рамках первой коммерческой миссии 29 июня, которая носила название Virtute 1, на космолете компании Virgin Galactic совершил полет также экипаж в составе шести человек. В него входили командир - отставной подполковник ВВС США Майкл Массучи, который совершил свой четвёртый космический полет, бывший подполковник ВВС Италии Никола Печиле, полковник ВВС Италии Вальтер Вилладеи, который ранее проходил подготовку в NASA для полета на МКС в качестве резервного пилота, итальянский доктор Анджело Ландольфи, инженер Панталеони Карлуччи, а также ведущий астронавт-инструктор Virgin Galactic Колин Беннетт.