Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов впервые за две недели

Фото: "Интерфакс"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в понедельник преодолел рубеж 3200 пунктов, обновив максимум за две недели на благоприятном внешнем фоне.

К 18:36 индекс МосБиржи составил 3200,17 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1058,18 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,4%.

Доллар просел до 95,23 рубля (-0,19 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Московской биржи" (+4,4%), "Норникеля" (+4,4%), ПАО "Полюс" (+2,6%), Сбербанка (+2,5% и +2,1% "префы"), "Северстали" (+2,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,1%), бумаги "НЛМК" (+1,9%), ВТБ (+1,9%).

"Московская биржа" ожидает, что в 2023 году объем торгов третий раз подряд перешагнет отметку в один квадриллион рублей, сообщил управляющий директор биржи Владимир Крекотень.

Также подорожали в понедельник акции "Норникеля" (+3,8%), Сбербанка (+2,3% и +2% "префы"), "Северстали" (+2,3%), ПАО "Полюс" (+2,3%), ВТБ (+2%), "Русала" (+1,7%), "НЛМК" (+1,6%), "РусГидро" (+1,6%), "Магнита" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,4%), "ММК" (+1,4%), расписки TCS Group (+1,4%), бумаги "Яндекса" (+1,3%), АФК "Система" (+1,2%), расписки OZON (+1,1%), акции "Сургутнефтегаза" (+1% и +2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Газпрома" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в понедельник смотрелся позитивно, индекс Мосбиржи штурмовал уровень 3200 пунктов. Благоприятный старт недели обусловили относительная стабильность рубля и котировок Brent, улучшение внешнего фона и отложенный с конца прошлой недели спрос инвесторов, опасавшихся реализации негатива в выходные. Определенный оптимизм пришел из Китая, где правительство впервые с 2008 года снизило гербовый сбор на торговлю акциями и пообещало затормозить темпы первичных публичных размещений акций.

На завершившемся в выходные симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул главы ключевых мировых ЦБ сошлись во мнении о необходимости поддерживать высокие процентные ставки до приведения инфляции к целям регуляторов. Этот тезис не стал новым для инвесторов, а других значимых сигналов на мероприятии не прозвучало, отмечает эксперт.

На российском рынке вторник будет отмечен большим количеством финансовых отчетностей (TCS Group, "Система", "Полюс", "РусГидро", "Самолет", "Сегежа Групп" и другие). При сохранении текущей конъюнктуры рост российского рынка может продолжиться, прогноз на 29 августа по индексу МосБиржи - 3105-3225 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, российский рынок вырос на китайских новостях.

"Оптимизму на биржах по всему миру способствовали новости о принятых Китаем мерах стимулирования ряда важнейших отраслей экономики и поддержки фондового рынка путем отмены гербового сбора на акции. Эти сообщения позволили нивелировать неоднозначное влияние подтвержденных в минувшую пятницу главой ФРС планов сохранять жесткую монетарную политику в США", - считает аналитик.

Прогноз для индекса МосБиржи на предстоящую сессию: продолжение колебаний в пределах 3100-3200 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, индекс МосБиржи вплотную подошел к годовому максимуму 3225,78 пункта. Спрос на акции вырос на фоне попыток нефти подрасти, а также продолжающегося сезона корпоративных отчетностей и дивидендов - некоторые эмитенты продолжают радовать инвесторов сильными промежуточными результатами.

Тезисы руководителя Федрезерва США относительно монетарной политики в целом не изменились, поэтому ожидания относительно смягчения тона не оправдались. Теперь инвесторы будут следить за макростатистикой, которая в изобилии будет публиковаться на этой неделе (выйдут данные по ВВП США, базовые данные с рынка труда, индикатор PCE, на который ориентируется ФРС США в монетарной политике).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, котировки акций "Мосбиржи" в начале недели поддержали заявления компании о намерении упростить допуск нерезидентов на российский рынок, стать локальным центром по расчетам в нацвалютах дружественных стран, в 2023 году превысить объем торгов в 1 квадриллион рублей и других амбициозных планах развития на ближайшие месяцы.

Акции "Совкомфлота" (-0,9%, до 114,11 рубля), отмечает аналитик, в понедельник скорректировались с очередного исторического максимума (119 руб.) после сообщений о получении чистой прибыли по МСФО за I полугодие в размере $496 млн, а во II квартале - $210 млн при выручке $1215 млн и $588 млн соответственно. "Совкомфлот" при этом подтвердил приверженность политике выплаты дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.

На зарубежных фондовых площадках, по словам Кожуховой, в понедельник наблюдается умеренный оптимизм. Пятничный отскок в США, а также попытка властей Китая поддержать региональный рынок акций в начале новой недели оказали поддержку настроениям в условиях нейтрального экономического фона. В целом, однако, многие рисковые активы находятся под среднесрочным нисходящим давлением. Индексы МосБиржи и РТС проявляют неуверенность у ближайших краткосрочных сопротивлений 3195 и 1066 пунктов соответственно.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX растут на 1%, в Великобритании выходной) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,5%).

Инвесторы оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить процентные ставки, заявил Пауэлл.

Трейдеры в целом полагают, что ФРС не станет менять процентную ставку на следующем заседании, которое состоится 19-20 сентября, однако допускают возможность еще одного подъема в ноябре или декабре.

Власти КНР объявили о введении новых мер стимулирования активности на рынках капитала. В частности, гербовый сбор для сделок купли-продажи акций с понедельника уменьшен вдвое, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство финансов и Государственное налоговое управление страны.

На этом фоне инвесторы не придали большого значения свежим данным о прибылях китайских промышленных компаний. За первые семь месяцев года показатель упал на 15,5% в годовом выражении, до 3,9 трлн юаней ($541 млрд), сообщило Государственное статистическое управление. В 2022 году было отмечено снижение на 4%.

Экономика стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), во втором квартале выросла на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в пресс-релизе организации. Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 0,5% в первом квартале.

Экономический рост в странах G7 в апреле-июне, наоборот, ускорился до 0,5% после подъема на 0,4% в предыдущие три месяца. При этом данные рисуют смешанную картину.

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник стабилизировались.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $84,29 за баррель (-0,2% и +1,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $79,87 за баррель (+0,05% и +1% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,4%, WTI - на 1%.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 8 единиц - до 512 штук, что является минимумом с февраля 2022 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+43,7%), "Камчатскэнерго" (+40,3% и +22% "префы"), ПАО "Наука-Связь" (+39,7%), "Якутскэнерго" (+21,9%), ПАО "Яковлев" (+19,8%) (прежнее название "Иркут" ), "префы" "Ижстали" (+17,3%), бумаги "Саратовэнерго" (+14,3%), ПАО "НПО "Наука" (+14,2%).

ПАО "Россети Северо-Запад" (+7,1%) во втором квартале 2023 года получило 171 млн рублей чистой прибыли против чистого убытка в размере 38 млн рублей за аналогичный период 2022 года, говорится в отчетности компании по МСФО. Выручка выросла на 14,5% - до 13,44 млрд рублей.

ПАО "Россети Юг" (+2,4%) в апреле-июне 2023 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 662 млн рублей, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовой отчетности компании.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+2,2%) во II квартале 2023 года получило чистую прибыль в размере 3,012 млрд рублей, что в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по МСФО.

ПАО "Россети Урал" (+1,9%) (прежнее название - "МРСК Урала" ), входит в группу компаний "Россети") в апреле-июне 2023 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 3,4 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года, до 4 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 21,9%, до 27,9 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (+2,7%) по МСФО в апреле-июне этого года составила 1,98 млрд руб., сообщается в отчетности компании. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, показатель увеличился почти в 2,5 раза. EBITDA компании также выросла - на 20,8%, до 7,05 млрд руб. При этом за полугодие компания получила прибыль по МСФО в размере почти 5,8 млрд руб. (рост в 1,7 раз), EBITDA - 16,07 млрд руб. (+15,5%).

ПАО "Трубная металлургическая компания" (+2,8%) увеличила в январе-июне скорректированную EBITDA на 50,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 79,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выручка при этом сократилась на 7,3% (до 278,9 млрд рублей) на фоне выделения части активов "Волжского трубного завода" и ЧТПЗ по выпуску труб большого диаметра и их реорганизации в рамках присоединения к ООО "ТМК Трубопроводные решения". Операционная прибыль выросла за полугодие на 35,6%, до 58,2 млрд рублей.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (+2%) (НКНХ, входит в "СИБУР") получило в первом полугодии 2023 года чистую прибыль по МСФО в размере 901 млн рублей, говорится в отчетности компании. Консолидированные финансовые показатели за первое полугодие 2022 года компания не раскрывала.

ПАО "Россети Волга" (+1,9%) во II квартале 2023 года получило чистую прибыль в размере 296 млн рублей против чистого убытка 1,3 млрд рублей во II квартале 2022 года, говорится в финотчетности компании по МСФО.

ПАО "Казаньоргсинтез" (+1,4%) в первом полугодии 2023 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 9,9 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Консолидированные финансовые показатели за первое полугодие 2022 года компания не раскрывала.

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (+1,2%) по МСФО в апреле-июне составила 3,36 млрд руб., говорится в отчетности компании. Это примерно в 2,8 раз меньше показателя аналогичного периода 2022 года.

Выручка "ВУШ Холдинга" (+0,2%) в I полугодии по МСФО составила 4,44 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем за тот же период 2022 года (3,2 млрд рублей), говорится в сообщении компании. Чистая прибыль возросла в 3,3 раза - до 1,3 млрд рублей с 0,38 млрд рублей. Чистый долг на конец I полугодия 2023 года составил 4,6 млрд рублей, увеличившись на 39%. Финансовый директор компании Александр Синявский сообщил, что "ВУШ Холдинг" может направить на выплату дивидендов за 2022 год 1,14 млрд рублей. Ранее компания также сообщала, что дивидендные выплаты могут составить 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 12 месяцев к 30 июня 2023 года.

ПАО "ТГК-2" (+0,1%) в январе-июне 2023 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 914,9 млн рублей, что в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете ПАО. Выручка при этом выросла на 8,7% - до 27 млрд 933,6 млн рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Павловский автобус" (-3,6%), ПАО "Россети Сибирь" (-2,3%), ПАО "Завод им. Лихачева" (-1,7%), ПАО "РКК "Энергия" (-1,1%), "ИК Русс-инвест" (-1%), "М.Видео" (-1%), "Росгосстраха" (-1%), "Совкомфлота" (-0,9%).

Чистая прибыль "Совкомфлота" в I полугодии составила $496 млн, во II квартале - $210 млн. "Совкомфлот" не раскрывал финансовые показатели за первое полугодие 2022 года.

ПАО "Россети Кубань" (-0,2%) во втором квартале 2023 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,92 млрд рублей, сообщается в неаудированной отчетности компании по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,41 млрд рублей (из них 13,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,97 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,79 млрд рублей на акции "Газпрома").