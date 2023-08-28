Оптовые цены на горбушу на Дальнем Востоке снизились на 60% в годовом выражении

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Оптовая цена горбуши на Дальнем Востоке, по данным на 27 августа, составила 155 рублей за кг, что на 60% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Рыбный союз со ссылкой на мониторинг ФГУП "Нацрыбресурс".

Цены снижаются на фоне высокого улова и значительной доли в структуре вылова мелкой рыбы - по 300-600 граммов, которая обычно продается по цене ниже, чем крупная горбуша, отмечают аналитики союза.

По их данным, в августе цены на горбушу в центральной России падают на фоне поставок рыбы свежего улова и снижения отпускной цены на Дальнем Востоке. К концу месяца средняя оптовая цена составила 235 рублей за кг. В ближайшей перспективе, по оценкам аналитиков, цена будет относительно стабильной, так как на Дальнем Востоке она держится примерно на одном уровне вторую неделю подряд.

Согласно сообщению, вылов горбуши в РФ к 21 августа превысил 470 тыс. тонн, что более чем в три раза превышает показатель на аналогичную дату прошлого года.

В то же время оптовая цена на кету, согласно мониторингу "Нацрыбресурса", на Дальнем Востоке укрепилась до 380 рублей за кг по сравнению с 360 рублей годом ранее, в центре - с 340 рублей до 390 рублей за кг. По данным Рыбного союза, цена на кету (потрошеную, без головы) на Дальнем Востоке начинается от 315 рублей за кг - в зависимости от размера и времени вылова. В Москве средняя оптовая цена в настоящее время составляет 415 рублей за кг против 405 рублей годом ранее. "Положительная динамика связана с тем, что объемы вылова кеты оказались ниже прогнозируемых", - пояснили эксперты.

Стоимость нерки на Дальнем Востоке составляет около 510 рублей за кг, что примерно на уровне прошлого года. По данным Рыбного союза, диапазон оптовых цен на этот вид лососевых - от 500 до 700 рублей за кг (в зависимости от размера) против 480-720 рублей за кг годом ранее. Вылов нерки пока ниже уровня прошлого года, экспортный спрос не очень высокий. Средняя экспортная цена на нерку в первой половине августа снизилась до $5,5 за кг с $5,9 в июле 2023 года и $6,9 в начале августа 2022 года.

Как сообщало Росрыболовство, вылов лососей в РФ к 22 августа достиг 545 тыс. тонн, что на 16,4% больше, чем на аналогичную дату 2021 года, и в 2,7 раза выше показателя на 22 августа 2022 года. По оценке ведомства, вылов в этом году может приблизиться к 600 тыс. тонн и стать вторым результатом после рекордного 2018 года, когда в РФ было добыто 676 тыс. тонн красной рыбы.

В 2022 году в РФ было выловлено 272 тыс. тонн лососей против 539 тыс. тонн в 2021 году, 299,2 тыс. тонн - в 2020 году, 498 тыс. тонн - в 2019 году.