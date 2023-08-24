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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Россия не ведет рыбный промысел в районах сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российские рыбаки не ведут промысел в районах сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1", сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на ее президента Германа Зверева.

Речь идет о сбросе воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами в 2011 году АЭС "Фукусима-1". Япония начала сброс этой воды в море в четверг.

"Россия не введет промысел в указанных районах, поэтому рисков для российского промысла нет", - сказал он.

Зверев также сообщил, что поставки рыбы из Японии в РФ незначительные. "Например, в 2021 году - за этот год доступны данные ФТС России - он составил около 1 409 тонн. Это порядка 0,25% от общего российского импорта рыбы и морепродуктов", - заявил он.

Вместе с тем, как отметил Зверев, российская сторона усилила радиационный мониторинг морской среды и ее обитателей, надзорные органы уже дали поручение территориальным управлениям ужесточить санитарно-карантинный контроль за рыбой и морепродуктами, поступающими из Японии.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

РФ с 6 апреля 2011 года вводила запрет на поставки рыбы, рыбной и морской продукции из Японии. Он касался 242 предприятий, расположенных в восьми префектурах. Снятие запрета началось в 2015 году, полностью ограничения перестали действовать в 2018 году.

РФ Фукусима-1 Япония
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