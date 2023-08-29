Безработица в Японии в июле неожиданно выросла до максимума за 4 месяца

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В июле 2023 года безработица в Японии неожиданно выросла до максимальных за четыре месяца 2,7% по сравнению с 2,5% месяцем ранее, сообщило Министерство внутренних дел и связи страны.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что показатель не изменится по сравнению с предыдущим месяцем.

Число безработных в стране в июле увеличилось на 110 тысяч, до 1,84 млн человек. Количество занятых сократилось на 100 тысяч, до 67,45 млн человек.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в позапрошлом месяце приходилось 129 открытых вакансий (130 в июне). Это самый низкий показатель с июля 2022 года.