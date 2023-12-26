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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне 2,5%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Японии безработица в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца - 2,5%, сообщило Министерство внутренних дел и связи страны. Это минимальный уровень с января.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также не предполагал изменения безработицы по сравнению с октябрем.

Число безработных в стране в ноябре увеличилось на 40 тысяч и составило 1,69 млн человек. Количество занятых выросло на 560 тысяч - до 67,8 млн человек.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в ноябре приходилась 128 открытых вакансий против 130 месяцем ранее.

Япония МВД
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