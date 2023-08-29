Курировавший SVB топ-менеджер ФРБ Сан-Франциско Аббаси покинет свой пост

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Исполнительный вице-президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Ажер Аббаси, отвечавший за банковский надзор, покинет свой пост 31 октября.

Аббаси, работающий в ФРБ Сан-Франциско с 2015 года, в частности, курировал Silicon Valley Bank (SVB), который потерпел крах в марте текущего года.

Вслед за этим Аббаси, а также президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, подверглись резкой критике. Ситуация с SVB, вслед за которым рухнуло еще два банка, выявила недостатки в управлении в региональном ФРБ, отвечающем за надзор за мелкими и средними по размеру банками.

Во внутреннем отчете ФРС ситуация с SVB названа "классическим примером ненадлежащего управления в банке", отмечает Market Watch.

Дейли говорила CNBC в июле, что преднамеренно не участвовала в повседневном надзоре за банками в своем округе.

Место Аббаси займет экс-сотрудник ФРБ Миннеаполиса Нил Уиллардсон. Он начнет работать в ФРБ Сан-Франциско 1 октября.