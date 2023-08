В США средние банки обяжут поддерживать определенный уровень долгосрочного долга

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Американские банки с активами не менее чем на $100 млрд будут должны выпускать долгосрочные долговые инструменты для повышения финансовой стабильности, планируют Минфин США, Управление контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC), ФРС и Федеральная корпорация по страхованию вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).

Регуляторы предлагают обязать крупные кредитные организации поддерживать долю долгосрочных долговых инструментов на уровне 3,5% среднего общего размера активов или 6% размера взвешенных по риску активов (в зависимости от того, какой из показателей выше), говорится в опубликованном FDIC документе.

При этом для снижения риска цепной реакции планируется стимулировать банки не инвестировать в долговые инструменты других кредитных организаций.

Кроме того, для банков с чрезмерным уровнем рисков стоимость привлечения долгового капитала будет выше, что будет их дисциплинировать, отмечают регуляторы.

В случае введения новых требований у банковского сектора будет три года на их выполнение.