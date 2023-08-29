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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Номинальные зарплаты в Германии во II квартале выросли рекордными темпами

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Германии зарплаты в номинальном выражении выросли во втором квартале 2023 года на 6,6% в годовом исчислении - максимальными темпами с начала отслеживания этих данных в 2008 году, сообщило Федеральное статистическое агентство Destatis.

Рост ускорился по сравнению с 5,6% в первом квартале благодаря подъему минимальных зарплат, а также выплатам бонусов многими компаниями, пытающимися смягчить последствия высокой инфляции для бюджетов сотрудников.

Темпы повышения зарплат впервые с 2021 года превысили инфляцию, составившую в апреле-июне 6,5%.

Увеличение темпов роста зарплат может дать необходимый импульс потребительским расходам в Германии, однако, с другой стороны, этот фактор усиливает инфляционные опасения, отмечает Financial Times.

Зарплаты в реальном выражении во втором квартале были на 0,1% выше, чем годом ранее.

Destatis Германия
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