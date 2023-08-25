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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

ВВП Германии во II квартале ожидаемо не изменился

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ВВП Германии во втором квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего окончательные данные.

Финальная оценка совпала с предварительной, а также с консенсус-прогнозом экспертов, представленным Trading Economics.

В первом квартале текущего года ВВП Германии уменьшился на 0,1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, когда было отмечено снижение на 0,4%. Спад в течение двух кварталов подряд говорит о технической рецессии в экономике.

"Экономика ФРГ стабилизировалась весной после небольшого снижения в предыдущие два квартала", - отметила президент Destatis Рут Брэнд.

Потребительские расходы в Германии в минувшем квартале не изменились, государственные расходы увеличились на 0,1%.

Валовые капиталовложения бизнеса в основные активы повысились на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, в том числе инвестиции в строительство - на 0,2%, в оборудование - на 0,6%.

Объем германского экспорта во втором квартале снизился на 1,1% по сравнению с январем-мартом, импорт не изменился.

В годовом выражении экономика ФРГ в апреле-июне снизилась на 0,2% с поправкой на число рабочих дней, как и сообщалось предварительно.

Предварительные данные о динамике ВВП Германии за третий квартал будут опубликованы Destatis 31 октября.

Германия
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