"Инарктика" оценила размер windfall tax в 374 млн рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Компания "Инарктика" оценила размер windfall tax (так называемый налог на сверхприбыль) в 384 млн рублей, говорится в ее пресс-релизе.

Чистая прибыль в первом полугодии этого года составила 8,6 млрд рублей, что на 4% больше, чем годом ранее. Этот показатель стал рекордным для компании, подчеркивается в сообщении.

Выручка снизилась на 10%, до 12,9 млрд рублей, валовая прибыль после переоценки биологических активов - на 1%, до 10,2 млрд рублей. Скорректированная EBITDA упала на 24%, до 2,8 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 49% против 58% год назад

Биомасса рыбы в воде увеличилась почти в 1,6 раза и достигла рекордных 31 тысячи тонн.

Чистые активы компании выросли за год на 35% и составили 35 млрд рублей, соотношение чистый долг/ EBITDA - 1,0х.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по выращиванию атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на озере Сегозеро в Карелии. Потенциал выращивания рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тысяч тонн (в живом весе).

В 2022 году компания реализовала 25,6 тысячи тонн рыбы (24,5 тысячи тонн в Мурманской области, 1,1 тыс. тонн - Карелии). Это несколько ниже показателя за 2021 год - 27,9 тысяч тонн.