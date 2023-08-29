ХК "Новотранс" заплатит 474 млн рублей налога на сверхприбыль до декабря

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - АО "Холдинговая компания "Новотранс" (ХКН) оценивает свои выплаты в федеральный бюджет в рамках windfall tax в 474 млн рублей, намерена заплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября.

"Сумма обязательства группы по налогу на сверхприбыль, определенная в соответствии с законом, рассчитанная по ставке 10%, составляет 948 млн рублей. Группа намерена внести обеспечительный платеж по налогу в федеральный бюджет в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года в сумме 474 млн рублей, в результате чего в соответствии с законом будет иметь право на налоговый вычет в размере вышеуказанного обеспечительного платежа. Соответственно, итоговая сумма налога на сверхприбыль, которую группа должна будет уплатить в федеральный бюджет, составит 474 млн рублей", - говорится в отчетности ХКН за I полугодие по МСФО.

Президент Владимир Путин в начале августа 2023 года подписал закон о введении в России налога на сверхприбыль прошлых лет, который, по расчетам властей, принесет в бюджет 300 млрд рублей.

Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Чистая прибыль "Холдинговой компании "Новотранс" по МСФО в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась в 1,8 раза, до 6,34 млрд рублей. Выручка ХКН в январе-июне уменьшилась на 12,4%, до 25,7 млрд рублей.

Группа компаний "Новотранс" была создана в 2004 году и является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 29 компании в разных регионах России и СНГ. Владелец группы - Константин Гончаров.