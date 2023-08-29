Банк МКБ в I полугодии получил 30,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк (МКБ) в первом полугодии 2023 года получил 30,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, во втором квартале - 17,4 млрд рублей, следует из отчета банка.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года кредитная организация не раскрыла.

Расходы на резервы в I полугодии 2023 года составили 8,1 млрд рублей, во II квартале - 3,4 млрд рублей.

Чистый процентный доход до резервов в январе-июне текущего года составил 52,8 млрд рублей (во II квартале - 28,1 млрд рублей), после резервов - 44,8 млрд рублей (24,7 млрд рублей за квартал).

Банк в I полугодии текущего года получил почти 8 млрд рублей чистого комиссионного дохода, во II квартале - 4,3 млрд рублей.

Операционные доходы в I полугодии 2023 года достигли 55,7 млрд рублей (во II квартале - 31,4 млрд рублей), операционные расходы - 18,6 млрд рублей (во II квартале - 10,4 млрд рублей).

Активы на 30 июня 2023 года достигли 4,397 трлн рублей, увеличившись с начала года на 10,7%. Во втором квартале этот показатель вырос на 3,7%.

Кредитный портфель после вычета резервов в январе-июне текущего года увеличился на 14,6% - до 2,114 трлн рублей. За второй квартал портфель вырос на 3,8%.

Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов в I полугодии 2023 года увеличился на 16,1% - до 1,914 трлн рублей (рост за квартал на 4,2%), розничный - на 1,6%, до 200,1 млрд рублей (практически не изменился за квартал).

Средства клиентов на 30 июня 2023 года составили 2,697 трлн рублей, увеличившись с начала года на 12,9%. Этот показатель во II квартале вырос на 2,4%.

Собственный капитал банка в первом полугодии 2023 года вырос на 10,2% - до 301,7 млрд рублей (рост за квартал на 5,9%).

Московский кредитный банк по итогам первого полугодия 2023 года занимал 6-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".