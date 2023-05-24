TCS Group в I квартале получила 16,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - TCS Group в первом квартале 2023 года получила 16,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 11,6 раза превышает прибыль за аналогичный период 2022 года (1,4 млрд рублей), говорится в сообщении группы.

Этот результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, согласно которому чистая прибыль группы в январе-марте текущего года по МСФО ожидалась на уровне 15,5 млрд рублей.

Расходы на резервы в I квартале 2023 года составили 12,3 млрд рублей, сократившись на 36% по сравнению с расходами за аналогичный период 2022 года (19,3 млрд рублей).