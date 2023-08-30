Банки РФ в январе-июле увеличили портфель ипотечных кредитов на 13%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в январе-июле 2023 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 1,812 трлн рублей, или на 13,1%, до 15,856 трлн рублей против роста на 889,6 млрд рублей (+7,4%) за аналогичный период 2022 года, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Банки в январе-июле 2023 года выдали ипотечные жилищные кредиты на 3,693 трлн рублей, что на 66,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года (2,222 трлн рублей).

При этом количество предоставленных в первые семь месяцев текущего года кредитов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56,4% (995,5 тыс. против 636,4 тыс.).

Банки в июле предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 646,5 млрд рублей, что на 3,2% больше по сравнению с июнем (626,7 млрд рублей) и в 1,9 раза больше по сравнению с июлем 2022 года (341,7 млрд рублей).

При этом количество предоставленных в июле кредитов увеличилось по сравнению с июнем на 1,6%, до 170,5 тыс. со 167,8 тыс., по сравнению июлем прошлого года - в 1,9 раза с 91,6 тыс.

Совокупный портфель ипотечных кредитов с учетом приобретенных прав требований в июле увеличился на 201,9 млрд рублей, или на 1,3%.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в июле снизилась до 8,25% с 8,45% в июне.

Средний размер одного ипотечного кредита в июле составил 3,791 млн рублей (+1,5% к июню). Он больше, чем в июле 2022 года, на 1,6%. В предыдущие два месяца, в июне и мае, фиксировалась отрицательная годовая динамика этого показателя - снижение к июню и маю прошлого года составляло 3,6%.

Средневзвешенный срок одного кредита в июле увеличился до 291,1 месяца (24 года и 3,1 месяца) с 288,9 месяца в июне. В июле был превышен показатель декабря 2022 года (289,4 месяца) и, таким образом, обновлен абсолютный максимум этого показателя.

За год средний срок кредита увеличился на 16,3 месяцев, или на 5,9%, с 274,8 месяца в июле 2022 года.