Нефть Brent подорожала до $86 за баррель

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают расти днем в среду на фоне опасений в отношении урагана "Идалия" и ситуации в Габоне.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:29 по московскому времени составляет $86,02 за баррель, что на $0,53 (0,62%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,56 (0,69%) и составили $81,72 за баррель.

Тропический шторм "Идалия" накануне усилился до урагана, сообщила Национальная служба предупреждения об ураганах (National Hurricane Center, NRC) США. В среду ему присвоена третья категория по шкале Саффира-Симпсона.

Метеорологи ожидают дальнейшего усиления "Идалии" до "чрезвычайно опасного" шторма четвертой категории. Прогнозируется, что он может вызвать опасный подъем уровня воды в океане и сильные ливни.

На Мексиканский залив, где бушует ураган, приходится около 15% и 5% всей американской добычи нефти и газа соответственно, по данным Управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в Штатах и следят за ситуацией в Габоне, где группа военных объявила о низложении президента Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах рухнули на 11,5 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 по московскому времени в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 5,2 млн баррелей, бензина - на 600 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Между тем аналитики пока не видят признаков перебоев в добыче нефти в Габоне, входящем в ОПЕК, пишет MarketWatch.