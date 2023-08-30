Военные в Габоне аннулировали результаты президентских выборов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Габоне группа военных в эфире общественного телевидения объявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а 26 августа был переизбран на третий срок. Об этом сообщает BFMTV.

Они вышли в эфир через несколько минут после того, как были объявлены результаты голосования. Военные заявили, что от имени "Переходного комитета по воссозданию институтов" они аннулируют итоги выборов и распускают все институты республики. Их слова звучали на фоне выстрелов.

По их словам, "безответственное и непредсказуемое управление приводит к продолжающемуся ослаблению связей в обществе и в итоге может привести страну к хаосу". Поэтому они решили защитить мир и покончить с действующим режимом.

Границы страны закрываются и будут закрыты до учреждения нового порядка.

По официальным данным, президент Одимба набрал на выборах 64,27% голосов. Его соперник Альбер Ондо Осса обвинил штаб действующего президента в фальсификациях и объявил о своей победе.