Рост розничных продаж в Японии в июле неожиданно ускорился до 6,8%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Японии в июле 2023 года рост розничных продаж ускорился до 6,8% в годовом выражении, говорится в отчете Министерства экономики, торговли и промышленности страны.

В июне, погласно пересмотренным данным, этот показатель увеличился на 5,6%, а не на 5,9%, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя в прошлом месяце на 5,4%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Японии росли 17-й месяц подряд, поскольку потребительский спрос продолжает восстанавливаться после спада во время пандемии COVID-19.

Продажи автомобилей повысились на 8,1%, фармацевтической и косметической продукции - на 6,8%, продуктов питания и напитков - на 8%.

Розничные продажи в июле к июню выросли на 2,1%.

Промпроизводство в Японии в прошлом месяце снизилось на 2% относительно июня, по предварительным данным. В том числе выпуск электронных компонентов сократился на 5,1%, производственного оборудования - на 4,8%, коммуникационного оборудования - на 2,9%.

В годовом выражении промпроизводство в июле упало на 2,5%.

Число домов, строительство которых было начато в стране в прошлом месяце, рухнуло на 6,7% относительно того же месяца 2022 года. Эксперты прогнозировали сокращение всего на 0,8%.