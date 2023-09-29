Розничные продажи в Японии в августе выросли на максимальные с февраля 7%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Темпы роста розничных продаж в Японии в августе не изменились по сравнению с июлем и составили максимальные с февраля 7% в годовом выражении, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Июльский показатель был пересмотрен с ранее объявленных 6,8%.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя в прошлом месяце на 6,6%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Японии росли 18-й месяц подряд, поскольку потребительский спрос продолжает восстанавливаться после спада во время пандемии COVID-19.

Продажи автомобилей повысились на 9%, фармацевтической и косметической продукции - на 3,9%, продуктов питания и напитков - на 9,4%.

Между тем розничные продажи в августе относительно предыдущего месяца выросли на 0,1% после подъема на пересмотренные в сторону повышения 2,2% в июле.

Промпроизводство в Японии в прошлом месяце не изменилось относительно июля, по предварительным данным. Выпуск электронных компонентов вырос на 0,5%, коммуникационного оборудования - на 1,3%, производственного оборудования - снизился на 0,5%.

В годовом выражении промпроизводство в августе упало на 3,8%.

Число домов, строительство которых было начато в стране в прошлом месяце, рухнуло на максимальные с апреля 9,4% относительно того же месяца 2022 года. Эксперты прогнозировали сокращение на 8,9%.