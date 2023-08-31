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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

ВТБ в июле заработал 35,6 млрд руб. прибыли по МСФО

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ВТБ в июле заработал 35,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в целом за семь месяцев - 325,4 млрд рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Он указал, что прибыль июля является нормализованной и не содержит волатильных компонентов, в том числе от валютной переоценки. Банк в июле показал рентабельность капитала на уровне 20,2%, за семь месяцев - 30,7%.

"Цифра 325 млрд рублей (прибыли за семь месяцев - ИФ) очень близка к рекордному годовому результату досанкционного 2021 года, тогда мы заработали за весь год 327 млрд рублей", - отметил топ-менеджер.

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Чистые процентные доходы ВТБ за июль составили 66,2 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - 19,3 млрд рублей, прочие операционные доходы - 2,1 млрд рублей.

Расходы на резервы составили 13,4 млрд рублей, из которых 7,4 млрд рублей были созданы под кредиты юрлицам, 6 млрд рублей - под кредиты физлицам.

Расходы на содержание персонала и административные расходы за месяц составили 32,9 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в июле составила 3,2%, стоимость риска - 1%, показатель соотношения расходов к доходам - 38,1%.

Кредитный портфель юрлиц за июль вырос на 2,3%, с начала года - на 12,2%. Розничный кредитный портфель - на 2,1%, с начала года - на 11,6%.

Средства юрлиц за месяц увеличились на 4,2%, с начала года - на 13,7%. Средства населения выросли на 1%, с начала года - на 11%.

ВТБ
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