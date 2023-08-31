ВТБ по-прежнему ожидает прибыль за 2023 год на уровне 400 млрд рублей

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ВТБ сохраняет прогноз по прибыли на 2023 год на уровне около 400 млрд рублей, но повышение ключевой ставки Банка России будет давить на ежемесячные результаты, заявил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

ЦБ 15 августа на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12%. Как указал регулятор, решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

"Мы предполагаем, что это долгий период времени, когда мы будем жить с такой высокой ключевой ставкой, мы не меняем наши годовые таргеты. Если мы раньше в своей коммуникации допускали, что можем превысить 400 млрд рублей цели по чистой прибыли, то этот апсайд над 400 млрд рублей решение совета директоров Банка России немножко подрезало", - заявил Пьянов.

По его оценке, повышение ключевой ставки скажется на прибыли группы в сентябре.

"Начиная с сентября, мы предполагаем, что нормальная чистая прибыль из-за реализации процентного риска, прежде всего в розничном бизнесе по накопленным активам, по которым невозможно перенести увеличение стоимости фондирования, будет давить на чистую прибыль группы и нормальная чистая прибыль будет начинаться не с цифры 3 в терминах десятков, как сейчас в месяц, а с цифры 2, то есть будет 20 плюс миллиардов рублей в месяц нормальная чистая прибыль", - объяснил топ-менеджер.

По прогнозу ВТБ, ключевая ставка будет оставаться на повышенном уровне как минимум до середины 2024 года.

"Мы видим очень интересную особенность на банковском и финансовом рынке с точки зрения ставок и влияния на динамику кредитного портфеля. Первое: видимо, у многих участников рынка (не у нас) есть мнение, что это увеличение ключевой ставки по опыту марта 2022 года или декабря 2014 года является краткосрочным и что, скорее, быстро, чем поздно ключевая ставка пойдет вниз. Поскольку шаг этого увеличения напоминает экстренный, то есть не типичный, антикризисный, многие участники рынка ожидают стабилизации. Это видно по показателю доходности ОФЗ, он сейчас повсеместно находится ниже 12%. Это признак того, что в ожиданиях агентов заложено, что 12% не продержатся долго. Мы считаем, что это ожидание неоправданно, и повышение ставки не связано с факторами обеспечения финансовой стабильности, оно имеет исключительно природу борьбы с ускорившейся инфляцией. И до тех пор, пока текущая инфляция не будет приведена в таргет ЦБ, мы будем долго жить со ставкой 12%. Наши аналитики и мы считаем, что раньше середины 2024 года уменьшения ключевой ставки, если не произойдет чего-то экстраординарного, не случится", - указал Пьянов.

"Тот факт, что экономические агенты, в том числе и в ценообразовании исходят из иного, будет приводить к тому, что в дополнение к сравнительно мягкому воздействию через ставку, на этих экономических агентов, например, на банковский сектор, будут применены более инвазивные, если хотите, инструментарии в виде макропруденциальных лимитов, макропруденцальных риск-весов. Поскольку банковский сектор нарушает трансмиссионный механизм или ухудшает его, будут ужесточения другого характера. Пока это действие стоит примерно 1 процентный пункт уменьшения прироста розничного кредитного портфеля в 2023 году", - добавил он.

По мнению Пьянова, на корпоративный кредитный портфель решение ЦБ может повлиять еще сильнее - минус 2 процентных пункта прироста.

"Если наше предположение верно и исправление трансмиссионного механизма продолжится более инвазивными методами, то мы можем увидеть большие потери в рынке в 2023 году, потому что с точки зрения борьбы с инфляцией сохранение двузначных темпов прироста в кредитном портфеле должно представлять проблему для нашего регулятора, с которой он будет бороться другими методами", - отметил он. Пьянов добавил, что такое поведение экономических агентов сохраняет большую вероятность увеличения ключевой ставки в дальнейшем, если трансмиссионный механизм будет работать не со 100-процентной пропускной способностью.

Он также сообщил, что ВТБ не ожидает материального влияния на результаты третьего квартала от сделки по продаже строительной компании "ПИК".