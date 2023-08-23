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ВТБ вышел из капитала девелопера "ПИК", в котором ему принадлежало 12,4%

ВТБ вышел из капитала девелопера "ПИК", в котором ему принадлежало 12,4%
Фото: Антон Овчаров/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - ВТБ полностью вышел из капитала девелопера "ПИК", в котором банку принадлежал пакет в размере 12,36%, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия.

"Мы подтверждаем, что полностью вышли из акционерного капитала "ГК ПИК". Оцениваем инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ", - сообщила пресс-служба банка.

ВТБ не раскрывает сумму, вырученную за долю в "ПИКе". Исходя из цены закрытия торгов на "Московской бирже" во вторник, рыночная стоимость такого пакета составляла около 68,5 млрд рублей.

Банк стал акционером девелопера в 2017 году, тогда было объявлено о продаже группе ВТБ пакета квазиказначейских акций в размере 7,57%, аккумулированного в ходе реализации добровольного предложения в рамках делистинга компании с Лондонской биржи (был завершен в июне 2017 г).

В июле 2019 года ВТБ приобрел у контролирующего владельца группы "ПИК" Сергея Гордеева 15,48% акций компании, и доля банка превысила 23%. В 2021 г "ПИК" провел SPO по цене 1275 руб. за акцию, чуть меньше трети от вырученной суммы компания планировала потратить на выкуп своих GDR у ВТБ в рамках форвардного соглашения. Наконец, в октябре 2022 г "ПИК" сообщил, что доля ВТБ в компании сократилась с 18,75% до 12,37%, с тех пор она оставалась почти неизменной.

"ПИК" не комментирует вопросы, связанные с реализацией пакета ВТБ в компании.

ВТБ ПИК ГК ПИК Сергей Гордеев
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