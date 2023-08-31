Инфляция в еврозоне в августе осталась на уровне 5,3%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В августе в еврозоне потребительские цены увеличились на 5,3% в годовом выражении, по предварительной оценке Eurostat. Инфляция осталась на уровне июля.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал ее замедление до 5,1%.

Цены на энергоносители в еврозоне в августе снизились на 3,3% в годовом выражении после падения на 6,1% в июле. Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 9,8% с 10,8%, на услуги - до 5,5% с 5,6%.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в августе замедлился до 5,3% с 5,5% в июле, как и ожидалось.

Потребительские цены в еврозоне в этом месяце выросли на 0,6% по сравнению с июлем, когда было отмечено их снижение на 0,1%.