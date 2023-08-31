ВВП Эстонии во II квартале снизился на 2,9%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ВВП Эстонии во втором квартале 2023 года уменьшился в сопоставимых ценах на 2,9% в годовом исчислении и составил в текущих ценах 9,4 млрд евро, сообщает Департамент статистики страны.

"Несмотря на заметно замедлившуюся во втором квартале инфляцию, общая экономическая ситуация существенно не улучшилась, - цитируется в сообщении руководитель рабочей группы национальных счетов Департамента статистики Роберт Мюйрсепп. - На данный момент заметный спад в экономике Эстонии наблюдается уже третий квартал подряд. Снизились как добавленная стоимость большинства отраслей, так и скорректированное с учетом изменения цен поступление налогов. Тем не менее, экономический спад во втором квартале был немного медленнее, чем в предыдущих кварталах".

В разрезе отраслей наибольшее положительное влияние на динамику ВВП оказала торговля. Благодаря замедлившемуся росту цен во втором квартале торговля вернулась к допандемическому уровню. Ощутимое положительное влияние оказали также операции с недвижимым имуществом.

При этом наибольшее негативное влияние оказали отрасль транспорта и складского хозяйства, а также энергетика и строительство. Кроме того, свой вклад в экономический спад внесли отрасль информации и связи, а также финансовый сектор. Рост остановился и в отрасли услуг по проживанию и питанию, в которой ранее наблюдался сильный постпандемический рост.

Частное потребление снижалось уже четыре квартала подряд и во втором квартале упало на 3,3%. Снижение произошло, прежде всего, за счет уменьшения затрат на отдых, культуру и обустройство дома. Выросли затраты частных хозяйств на транспорт, связь, рестораны и отели, а также образование.

"Неудачным квартал был и в плане инвестиций, которые сократились до пандемического уровня (-18,7%)", - сказал Мюйрсепп.

Более всего на спад повлияли нефинансовые компании, у которых, прежде всего, уменьшились инвестиции в здания и сооружения (-53,8%), машины и оборудование (-34,6%) и транспортные средства (-39,2%). Наибольшее положительное влияние оказали домохозяйства, которые увеличили свои инвестиции в жилые помещения (+14,7%).

Слабость глобальной экономики отразилась и на внешней торговле. Экспорт сокращался такими же темпами, что и в прошлом квартале (-6%). Снижение импорта усугубилось до 9,1%. "При этом можно наблюдать положительный рост экспорта услуг, который произошел за счет транспортных, рекламных и компьютерных услуг", - добавил Мюйрсепп. На сокращение экспорта товаров более всего повлияло сокращение продаж в отраслях электроэнергии и деревообработки. Те же группы товаров повлияли на сокращение импорта товаров. На снижение импорта услуг повлияли транспортные услуги. Несмотря на общую плохую экономическую среду, нетто-экспорт оставался положительным второй квартал подряд.

В текущих ценах ВВП во втором квартале 2023 года увеличился на 5,1% ко второму кварталу 2022 года.

Как сообщалось ранее, ВВП Эстонии в первом квартале этого года сократился в сопоставимых ценах на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики банка SEB ожидают спада в эстонской экономике по итогам 2023 года на 1,8%, эксперты Swedbank - на 2%, а МВФ - на 1,6%.

Экономический спад в Эстонии в 2022 году достиг 1,3% после роста ВВП на 8% в 2021 году.