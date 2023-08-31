ВВП Литвы в I полугодии снизился на 0,8%, во II квартале показал заметный рост

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы во втором квартале текущего года достиг 17,7 млрд евро, сообщило Государственное агентство данных.

По сравнению с первым кварталом 2023 года ВВП вырос на 2,9% с учетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, относительно второго квартала прошлого года - на 1%.

Согласно материалам агентства, в первом полугодии экономика Литвы показала снижение на 0,8% по сравнению с январем-июнем 2022 года.

Как сообщалось, ВВП Литвы в первом квартале 2023 года снизился на 2,5% относительно аналогичного периода предыдущего года, по сравнению с последним кварталом 2022 года - сократился на 2,1% (с поправкой на сезонность). Объем ВВП в I квартале текущего года оценивался в 16 млрд евро.

По итогам 2022 год экономика страны показала рост на 1,9% по сравнению с 2021 годом, ВВП в фактических ценах составил 66,9 млрд евро.