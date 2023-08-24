Минфин Эстонии ухудшил макропрогнозы для страны на 2023-2024 гг.

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов Эстонии ухудшило прогноз экономического спада в стране в 2023 году (в реальном выражении) до 2% с 1,5%. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на обновленные прогнозы ведомства.

Министерство по-прежнему ожидает возобновления реального роста ВВП в 2024 году, однако прогноз роста ухудшен до 2,7% с 3%.

В 2025 году Минфин прогнозирует реальный рост экономики на уровне 3%, в 2026 году – 2,5%, в 2027 году – 2,2%.

При этом номинальный рост ВВП Эстонии в текущем году составит 7,7%, в следующем – 6,8%, а в 2025-2027 годах – 5,5%, 4,8% и 4,4% соответственно.

По данным статистики, экономический спад в Эстонии в 2022 году составил 1,3%.

Согласно обновленным оценкам Минфина, инфляция в 2023 году будет равна 9,6% - это ниже, чем было в 2022 году (19,4%), но выше предыдущего прогноза (9,2%). В 2024 году замедление роста потребительских цен продолжится, однако дополнительные налоговые меры будут сдерживать более резкое снижение инфляции. Теперь ожидается, что она составит 4,6% (прежний прогноз - 3%).

В 2025 году инфляция предполагается на уровне 2,5%, в 2026 году - 1,7%, в 2027 году - 1,9%.

Прогнозируется, что средняя заработная плата вырастет до 1,828 тыс. евро в этом году и до 1,95 тыс. евро в следующем. Реальный рост средней заработной платы ожидается на уровне 1,5% в этом году и 1,9% в следующем. "Рост заработной платы превысил ожидания, и покупательная способность средней заработной платы вернется к росту во второй половине 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

Министерство финансов прогнозирует номинальный дефицит госбюджета Эстонии в текущем году на уровне 3,3% ВВП и структурный дефицит в размере 1,2%.

"Решения коалиционного соглашения улучшат фискальную позицию, но дефицит правительственного сектора все равно останется глубоким из-за решений, принятых в кризисные годы, а также новых постоянных расходов. Однако высокие темпы поступления налогов в первом полугодии позволят сократить дефицит текущего года на 1 процентный пункт по отношению к ВВП по сравнению с весенним прогнозом, до 1,3 млрд евро, или 3,3% ВВП", - отмечают аналитики министерства.

Согласно последнему прогнозу, в следующем году структурный дефицит бюджета составит 1,3% ВВП, в 2025 году - 3,2%, в 2026 году - 3,7%, в 2027 году - 4,3% ВВП.

На основе этого прогноза правительство Эстонии приступит к разработке проекта государственного бюджета на следующий год. Проект госбюджета на 2024 год и стратегия госбюджета на 2024-2027 годы должны быть представлены в Рийгикогу (парламент) до конца сентября.