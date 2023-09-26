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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Банк Литвы улучшил прогноз динамики ВВП страны на 2023 год

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк Литвы обновил прогнозы и теперь ожидает спада в литовской экономике в 2023 году на уровне 0,6% и роста в 2024 году на 2,1%, сообщил на пресс-конференции председатель правления ЦБ Гедиминас Шимкус.

Июньский прогноз предполагал снижение ВВП в 2023 году на 1,3%, а в следующем - рост на 2,7%.

"В первом квартале экономика Литвы сократилась на 2%, и многие нашли повод забить тревогу по поводу рецессии, кризиса и прочих бед. Во втором квартале мы получили сюрприз со знаком плюс - рост на 3%. Мы считаем, что нужно посмотреть на это системно, и наша оценка неизменна, причин для драмы нет, но первые 3% - это еще не весна. Экономика все еще вялая, экономическая активность приглушена, и итоговый результат по году, к сожалению, будет хоть и с небольшим, но с минусом", - сказал Шимкус.

Среднегодовая инфляция в Литве, как ожидается, составит 8,8% в этом году и 2,6% в следующем. Рост инвестиций оценивается на уровне 6,8% в 2023 году и 3,3% в 2024 году.

По данным центробанка, уровень безработицы в Литве будет равен 6,7% в этом году и 6,5% в 2024 году. Предыдущий прогноз составлял 7,8% и 7,5% соответственно.

Ожидается, что уровень занятости снизится на 0,4% в 2023 году и на 0,6% в 2024 году. В то же время ожидается, что заработная плата вырастет на 12,4% в этом году и на 9,8% в следующем.

По данным Госстата, ВВП Литвы в 2022 году увеличился на 1,9% по сравнению с 2021 годом и в фактических ценах составил 66,9 млрд евро.

Госстат Литва Банк Литвы Гедиминас Шимкус
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