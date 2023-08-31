Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Международные резервы РФ с 18 по 25 августа выросли на $1 млрд

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 25 августа составили $580,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 18 августа международные резервы равнялись $579,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Юнистрим" прекратит выдачу и отправку переводов в евро и долларах в Таджикистан

Microsoft из-за опасений ЕК уберет Teams из пакетов для бизнеса в Европе

Google может 4 октября представить новые смартфоны и часы Pixel

Акционеры MDMG одобрили редомициляцию с Кипра в Россию

Акционеры MDMG одобрили редомициляцию с Кипра в Россию

Индекс МосБиржи обновил годовой максимум, превысив 3226 пунктов

Индекс МосБиржи обновил годовой максимум, превысив 3226 пунктов

ВТБ в июле заработал 35,6 млрд руб. прибыли по МСФО

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на фоне противоречивых сигналов

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на фоне противоречивых сигналов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });