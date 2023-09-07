Международные резервы РФ с 25 августа по 1 сентября выросли на $3 млрд

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ на 1 сентября составили $583,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 25 августа международные резервы равнялись $580,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.