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"Юнистрим" прекратит выдачу и отправку переводов в евро и долларах в Таджикистан

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Система денежных переводов "Юнистрим" сообщила о прекращении выдачи и отправки денежных переводов в евро и долларах в Таджикистан и из республики.

"Если ранее вы отправляли перевод, который не был получен по каким-то причинам, в валюте евро или долларах из Таджикистана или в Таджикистан, обратитесь за возвратом перевода до 30 сентября 2023 года в банк отправки перевода. После 30 сентября 2023 года возврат перевода отправленных в валюте доллар и евро будет невозможен", - говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Власти США 20 июля ввели санкции против пяти российских кредитных организаций, в том числе, под ограничения попала "Юнистрим". После этого работать с "Юнистримом" перестали банки Молдавии, а также некоторые банки Армении, Грузии и Киргизии, а также казахстанский почтовый оператор "Казпочта".

В Национальном банке Таджикистана в конце июля сообщили, что переводы по этой системе теперь возможны только в рублях.

Таджикистан Юнистрим США
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