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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

Операции с подпавшим под санкции "Юнистримом" прекратил еще один армянский банк

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Число армянских банков, прекративших работу с российской платежной системой "Юнистрим", банк-оператор которой подпал под санкции США, выросло с четырех до пяти.

Теперь о прекращении операций с ней сообщил Инекобанк.

Ранее соответствующие уведомления разослали армянские Армэкономбанк, Ардшинбанк, Конверс банк и Эвокабанк, предложив своим клиентам воспользоваться альтернативными системами денежных переводов.

Всего в Армении действуют 18 коммерческих банков.

Ранее сообщалось, что работу с платежной системой также приостановили некоторые банки в Киргизии и Грузии, и, кроме того, казахстанский почтовый оператор "Казпочта".

США 20 июля ввели блокирующие санкции против банка "Юнистрим" и еще четырех российских кредитных организаций. Параллельно OFAC (структура Минфина США, ответственная за правоприменение санкций) выпустило стандартную для таких случаев лицензию, разрешающую операции с подпавшими под санкции банками до определенной даты (18 октября). Позже банк "Юнистрим" заявил, что разработал инфраструктурное решение, благодаря которому сможет продолжить работу с партнерами.

Платежная система "Юнистрим" была зарегистрирована в России в 2012 году. В феврале 2015 года ЦБ признал ее национально значимой. Сейчас "Юнистрим" осуществляет переводы по России, а также в Армению, Казахстан, Молдавию, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Белоруссию, Вьетнам, Грецию, Грузию, Израиль, Кипр и Монголию. Также у системы более 150 тыс. пунктов выдачи наличных по всему миру.

Банк "Юнистрим" на 1 июня 2023 года занимал 165-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

Юнистрим Армения
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