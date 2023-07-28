Нацбанк Киргизии сообщил, что банки страны сами принимают решение о работе с "Юнистримом"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Решение, с какой платежной системой работать, банки Киргизии принимают самостоятельно, Нацбанк страны в этот вопрос не вмешивается, сообщил регулятор, комментируя вопрос о своих действиях в связи с попаданием банка-оператора системы "Юнистрим" в санкционный список США.

Как отмечается в сообщении регулятора, Нацбанк в соответствии с законом "О платежной системе Киргизской Республики" регулирует работу платежных систем на территории страны. Платежи осуществляются в штатном режиме.

При этом, согласно закону "О Национальном банке", регулятор не вмешивается в текущую деятельность банков и небанковских финансово-кредитных организаций, за исключением отдельных случаев.

"В связи с этим коммерческие банки Киргизской Республики, как самостоятельные участники платежных систем, сами принимают решение, с какой системой работать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов страны, проводят оценку рисков при работе с платежными системами, включая соблюдение требований в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Национальный банк на постоянной основе осуществляет анализ ситуации и, исходя из возможных рисков, принимает соответствующие меры", - говорится в сообщении регулятора.

В настоящее время восемь из 23 коммерческих банков Киргизии приостановили работу с "Юнистримом". Это Киргизский инвестиционно-кредитный банк (KICB), Бакай банк, Капитал банк, "Компаньон", Finсa банк, РСК банк, Халык банк и Банк Азии.

США 20 июля ввели блокирующие санкции против банка "Юнистрим" и еще четырех российских кредитных организаций. Параллельно OFAC (структура Минфина США, ответственная за правоприменение санкций) выпустило стандартную для таких случаев лицензию, разрешающую операции с подпавшими под санкции банками до определенной даты (18 октября). Позже банк "Юнистрим" заявил, что разработал инфраструктурное решение, благодаря которому сможет продолжить работу с партнерами.

Платежная система "Юнистрим" была зарегистрирована в России в 2012 году. В феврале 2015 года ЦБ РФ признал ее национально значимой. Сейчас "Юнистрим" осуществляет переводы по России, а также в ряд зарубежных стран. Кроме того, у системы более 150 тыс. пунктов выдачи наличных по всему миру.

Банк "Юнистрим" на 1 июня 2023 года занимал 165-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".