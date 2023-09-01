Россия с 1 сентября вводит реестр пивоваров

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи вступает в РФ силу с 1 сентября.

Закон, предусматривающий введение этого документа, был принят Госдумой в марте текущего года. Президент РФ Владимир Путин подписал его в начале апреля.

Закон обязует всех производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи регистрироваться в реестре, который будет вести Росалкогольтабакконтроль (до 1 сентября этого года Росалкогольрегулирование). При включении в реестр предусматривается проведение внеплановой проверки организации для установления наличия у нее основного технологического оборудования.

Как следует из пояснительных материалов к документу, снижается допустимый порог максимальной производственной мощности основного технологического оборудования для производства пивоваренной продукции с существующих 300 тыс. до 100 тыс. декалитров в год, при котором у производителей не возникает обязанности по оснащению основного технологического оборудования автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции (ЕГАИС).

Закрепляется перечень информации, на основании которой в ЕГАИС будет осуществляться учет объема производства пивоваренной продукции, подлежащей обязательной маркировке.

С 15 января 2024 года предусматривается отмена декларирования объемов розничной продажи пивоваренной продукции. Учет розничной продажи в ЕГАИС будет осуществляться на основании информации из государственной информационной системы маркировки товаров, куда будет направляться информация при розничной реализации пивоваренной продукции.

Как заявлял в интервью "Интерфаксу" в июле исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов, реестр позволит регулятору в большей степени влиять на состояние рынка с точки зрения контрольных функций. В частности, закон позволяет при нарушении требований приостанавливать или запрещать выпуск продукции. До этого у Росалкогольтабака такой возможности не было.

По его словам, важнейшим нововведением в законе о реестре является снижение порога, который позволяет не устанавливать автоматические счетчики объема продукции, с 300 тыс. декалитров до 100 тыс. декалитров в год. Но этого недостаточно, считает Мамонтов. "У всех производителей должны быть равные обязанности на рынке, не должно быть никаких исключений ни по объемам, ни по размерам предприятия. Счетчики должны стоять на всех предприятиях, и при включении предприятия в реестр должны предусматриваться внеплановые проверки для фиксации имеющегося у него основного технологического оборудования", - подчеркивал он.