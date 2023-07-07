Глава Ассоциации производителей пива: баланс потребления алкоголя нельзя установить общими мерами регулирования рынка

Вячеслав Мамонтов рассказал о ситуации на рынке и о необходимости отдельного регулирования пивоварения и

Глава Ассоциации производителей пива: баланс потребления алкоголя нельзя установить общими мерами регулирования рынка Фото: Пресс-служба

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Пивоваренная отрасль, на которую приходится 1% российского ВВП, всегда была предметом особого внимания со стороны государства. На пиво распространяются довольно жесткие меры контроля, которые предусмотрены в законе о госрегулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. С 1 апреля этого года началась обязательная маркировка пива. Пока она касается продукции в кегах, но с 1 октября марки появятся и на бутылках. С 1 сентября начнет действовать и реестр пивоваров.

Эти процессы сопровождаются тем, что глобальные пивоваренные концерны - а именно их "дочки" являются ведущими производителями пива в РФ - заявили об уходе из страны и продаже активов новым владельцам.

О том, как пивовары адаптируются к новым условиям работы, зачем нужен отдельный закон для регулирования пивоваренной и смежных отраслей и как бороться с нелегальными производителями, в интервью "Интерфаксу" рассказал Вячеслав Мамонтов, исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП). Она объединяет компании, на долю которых приходится порядка 70% производства пива в РФ.

- Недавно Росстат обнародовал результаты работы отрасли в мае и за пять месяцев. Динамика такая, какой давно не было. В мае по сравнению с апрелем этого года рост составил 16,5%, в годовом выражении - 7,1%, и за пять месяцев отрасль оказалась в плюсе. Можно ли говорить о том, что пивовары адаптировались к трудностям, к жесткому регулированию?

- О существенном росте пока говорить рано. Такая динамика между апрелем и маем характерна для отрасли и связана, в первую очередь, с началом "высокого сезона", когда традиционно производят больше продукции и потребляют ее тоже больше.

В январе-мае производство выросло на 1,2%, но в январе-апреле динамика еще была отрицательной - снижение на 0,6%.

Отрасль продолжает испытывать трудности, в том числе и те, которые появились в прошлом году. Они связаны с изменениями в логистических цепочках, которые привели к сбоям в поставках сырья, оборудования и комплектующих. Процесс адаптации продолжается, и пивовары делают все возможное, чтобы сохранять положительную динамику производства и продаж.

- Есть ли оценка, какой будет динамика по итогам года?

- Мы надеемся на то, что ситуация на рынке сохранится в текущих реалиях, без потрясений. В этом случае по итогам года можно ожидать нейтральный результат. Однако давать какие-либо прогнозы пока преждевременно. Впереди еще два летних месяца, высокий для отрасли сезон, от которого во многом будут зависеть годовые показатели.

- И все-таки зарубежные производители "пакуют чемоданы". Как их заявления об уходе из РФ отразились на российском рынке? Какими могут быть последствия?

- Ассоциация не комментирует действия отдельных компаний. Но если говорить про рынок в целом, то по большому счету речь идет о смене собственника, производство же остается.

Этот процесс мы не считаем критичным для состояния рынка. Предприятия как работали, так и работают в штатном режиме, продукция выпускается, перед сотрудниками выполняются обязательства, перед клиентами - тоже, налоги выплачиваются.

Главное изменение заключается в том, что когда начались жесткие санкционные меры, некоторые компании заявили о сокращении или прекращении выпуска тех или иных брендов, но при этом сумели выпустить на рынок новые сорта.

- Какова сейчас структура российского рынка пива и как она изменилась по сравнению с прошлым годом?

- Данные NielsenIQ говорят о том, что доля импортного пива продолжает постепенно сокращаться. Если в первом квартале 2022 года в среднем на точку продаж приходилось 14 импортных SKU, то в январе-апреле 2023 года - 10.

В то же время растет количество SKU локального пива. В первом квартале 2022 года было 56, в январе-апреле этого - 60. Среднее количество SKU лицензионного пива на точку продаж практически не меняется и держится в пределах 34 SKU.

В натуральном выражении доля локального пива в январе-апреле 2023 года составила 68,4% против 66% год назад. Доля лицензионного пива сократилась на 1,2 п.п. - с 28,3% до 27,1%, импортного - на 1,4 п.п. - с 5,1% до 3,7%.

- Насколько сильно пивоваренная отрасль РФ зависит от импортного оборудования, сырья, других составляющих?

- Здесь есть вопросы, конечно. С усилением санкционных мер пивовары, действительно, начали испытывать трудности по ряду категорий, в частности по оборудованию. Ведь ни для кого не секрет, что оно в основном импортное. Запчасти, смазочные материалы, этикетки и другие "расходники" тоже по большому счету закупаются за рубежом.

В первые месяцы компании использовали складские запасы, что позволило удержать темп работы.

Когда ряд поставщиков отказался от работы на российском рынке, компании начали искать возможности замены на внутреннем рынке и в дружественных странах. Удалось найти альтернативные варианты по большей части оборудования и запасных частей. Однако по таким категориям как хмель, дрожжи, бумага для этикеток, пищевые и технические масла, смазки, проблемы еще сохраняются. Переориентирование на другие рынки и выстраивание новых логистических маршрутов, безусловно, повлекло за собой дополнительные финансовые расходы для пивоваров.

Эффективная работа по импортозамещению, в том числе, стала возможна благодаря коммуникации с Минпромторгом. В его профильном департаменте созданы специальные рабочие группы по отраслям, в том числе и по пищевой промышленности, которые занимаются вопросами импортозамещения. Совместная работа позволила не допустить критического провала.

При этом у членов ассоциации есть опыт по развитию отечественных сельскохозяйственных проектов. В частности, они полностью покрывают собственные нужды в пивоваренном ячмене и в целом выращивают около половины ячменя в стране. В рамках собственных агропрограмм компании контролируют качество сырья, минимизируют риски роста его стоимости и сокращения поставок в текущих условиях, а также поддерживают сотни локальных фермерских хозяйств. Недавно мы даже приняли решение дополнить название ассоциации (ранее она называлась Ассоциация производителей пива - ИФ), чтобы более полно отражать влияние ее членов на смежные рынки, агропромышленный комплекс и экономику в целом.

- А как пивовары обеспечены хмелем? Какова доля отечественного хмеля на рынке РФ? Появились ли за последний год новые проекты по его выращиванию?

- Российские хмелеводы покрывают потребности пивоварения не более чем на 3-4%. При этом отечественный хмель сейчас уступает по качественным характеристикам зарубежному. Но мы считаем необходимым стимулировать этот вид сельскохозяйственной деятельности. Сейчас особенно плотно занимаемся подготовкой исследования, связанного с развитием хмелеводства в России, а также разработкой госпрограммы развития этой отрасли.

В принципе, есть наработки для того, чтобы хмелеводство развивалось, есть частные инициативы по производству хмеля. Так, компания "Грейнрус" запустила в Краснодарском крае проект с закладкой 1 тыс. га хмельников. Есть проекты в других регионах.

Помните, было время, когда на рынке солода у нас доля импорта была более 80%? Сейчас ситуация обратная: доля отечественного солода - 80%, импортного - 20%. По тому же пути нам вместе с аграриями и при поддержке государства надо идти и в обеспечении отрасли хмелем.

- Ассоциация не раз поднимала вопрос о необходимости регулирования пивоварения отдельным законом, апеллируя к закону о виноградарстве и виноделии. Что конкретно не подходит для отрасли из действующего ныне механизма регулирования на основе общего "алкогольного закона"? Какие направления, позиции и т.п. следует регулировать другими законодательными нормами?

- Если вспомнить историю развития отрасли, то можно увидеть, что до того момента, пока 171-й закон не был распространен на пивоваренную индустрию, она развивалась динамично, показатели росли, нелегального оборота практически не было.

Основной целью пивоварения было достичь среднеевропейских уровней потребления пива, принимать участие в формировании сбалансированной структуры и развитии культуры потребления. Среднее потребление в европейских странах сейчас составляет 100 литров пива на человека в год. У нас в прошлом году оно снизилось на 1,2%, до 51,6 литра. При этом потребление крепкого алкоголя выросло на 6,6% в натуральных показателях, вина - сократилось.

Следствием регулирования пивоварения мерами алкогольного рынка и роста акцизов стало падение производства почти на 40%, закрытие 14 крупных заводов, что привело к сокращению рабочих мест и налоговых отчислений.

Поэтому мы говорим о том, что для баланса на алкогольном рынке нельзя устанавливать общие нормы для всех категорий напитков, содержащих алкоголь. Это неправильно даже с точки зрения того, что у нас совершенно разные технологические процессы, разное оборудование, разная продукция. В текущей ситуации необходим закон, который будет регулировать и развивать не только категорию пива, но и смежные с ним отрасли - тот же хмель, например. В этом случае индустрии нужен комплексный подход. И актуальным здесь можно считать опыт виноделов, у которых такой закон есть.

Важны даже детали: например, требования к складам у нас те же, что для крепкого алкоголя, хотя они должны быть разными. Крепкий алкоголь - это горючая жидкость, спирт горит даже в смеси с водой, а пиво в случае пожара может быть использовано как жидкость для его тушения. И такие детали - буквально на каждом шагу.

Все это привело к тому, что какая-то часть среднего и малого бизнеса не смогла справиться с нормами "алкогольного закона" и ушла в теневой сегмент. С этим мы мириться не хотим.

На законодательном уровне также необходимо закрепить норму, согласно которой всемирно известные бренды пива, которые сейчас незаслуженно попадают в категорию "пивные напитки", смогут снова называться "пивом" и "пивом специальным".

- Какова сейчас доля нелегального пива на рынке?

- По оценке Минфина, 10%, и, к сожалению, этот показатель растет. При этом в отличие от рынка крепких алкогольных напитков в пивоварении контрафакт отсутствует. Нелегальный рынок здесь состоит из неучтенного объема производства и оборота.

Опасность ситуации - в потере контроля над рынком. Еще одним подтверждением стала недавняя ситуация с подпольным производством в Самаре, когда под пивным напитком продавали опасную продукцию - алкогольный коктейль с метанолом, к пиву или сидру он не имел никакого отношения. Это в определенной степени следствие того, что для всех отраслей действует один закон. Это создает условия для мимикрии недобросовестных игроков под производителей пивоваренной продукции, чтобы уйти от уплаты налогов.

Производство продукции с использованием спирта, к примеру, водки или слабоалкогольных коктейлей, должно регулироваться по своему закону. У нашей отрасли должен быть закон, четко прописывающий нормы и требования к выпуску пивоваренной продукции. Мы говорим о том, что пиво и пивоваренную продукцию могут выпускать только те предприятия, которые имеют полный технологический цикл производства - от получения зерна до выпуска готовой продукции. Это позволит пресечь возможность недобросовестных игроков маскировать "слабоалкогольную продукцию" и "алкогольные коктейли" под пивные напитки. Сегодня особенно важно усилить контроль за сегментами рынка, в которых сосредоточены производители и распространители суррогата и другой нелегальной продукции

Так что отдельное законодательство для разных сегментов рынка - это путь к формированию сбалансированной структуры потребления, что даст возможность нормально сосуществовать различным сегментам рынка.

Мы стараемся доводить позицию отрасли до всех уровней власти, работа ведется. Здесь очень важно учесть все аспекты госрегулирования. Надеюсь, что наши аргументы будут услышаны и пивовары и смежные индустрии получат свой закон.

- Как вы относитесь к предложениям о введении минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, которые вновь активно зазвучали на фоне массовых отравлений небезызвестным "сидром"?

- МРЦ - это абсолютно неэффективный инструмент борьбы с нелегальным рынком. Его внедрение может привести к дальнейшему росту этого рынка, сокращению производства легальной продукции.

Более того, МРЦ будет стимулировать рост потребительских цен и способствовать переключению потребителя на крепкий дешевый и опасный для жизни суррогат. В этих условиях недобросовестные производители будут получать дополнительную маржу, а легальные лишатся возможности использовать гибкую ценовую политику и проводить промо-акции, что особенно актуально с учетом тенденции к экономии со стороны потребителей.

Бороться с нелегальным оборотом и с суррогатами нужно другими мерами.

- А реестр производителей пива, сидра, пуаре и медовухи, который вступит в силу с 1 сентября этого года, поможет исправить ситуацию?

- Законопроект о введении реестра, который разрабатывался несколько лет, наши компании поддержали, более того - активно участвовали в его подготовке. В том состоянии, в котором сейчас находится отрасль, он позволит регулятору - Росалкогольрегулированию в большей степени влиять на состояние рынка с точки зрения контрольных функций.

К пивоварам в нем предъявляются и определенные требования. И если эти требования будут нарушаться, то у регулятора будет возможность приостанавливать или запрещать выпуск продукции. Это уже значительное продвижение вперед, потому что на сегодняшний момент Росалкогольрегулирование такой возможности не имеет. Сейчас на то, чтобы доказать правонарушение и пресечь его, нужны месяцы разбирательств в судебных инстанциях.

Важнейшим нововведением в законе о реестре является снижение порога, который позволяет не устанавливать автоматические счетчики объема продукции, с 300 тыс. декалитров до 100 тыс. декалитров в год. Но этого, на наш взгляд, недостаточно. Мы говорим о том, что у всех производителей должны быть равные обязанности на рынке, не должно быть никаких исключений ни по объемам, ни по размерам предприятия. Счетчики должны стоять на всех предприятиях и при включении предприятия в реестр должны предусматриваться внеплановые проверки для фиксации имеющегося у него основного технологического оборудования. Это тоже элемент контроля, который дисциплинирует и не дает возможности уклоняться от уплаты налогов.

Тем не менее уже предпринятые шаги в части усиления контроля за производственным процессом и объемом выпускаемой продукции дадут возможность в значительной степени обелить рынок.

- В последнее время нередко звучат предложения вернуть пиво на спортивные объекты. Какова позиция ассоциации - стоит ли это делать?

- Наша ассоциация поддерживает эту инициативу. Это позволит привлечь болельщиков на стадионы, спортивным клубам - увеличить объем средств, которые будут направлены на развитие, популяризацию спорта. Эта мера также может поддержать пивоваренную отрасль и смежные индустрии в сложных экономических условиях и способствовать сбалансированному развитию каналов продаж.

Кроме того, это позволит повысить прибыль точек общепита на спортивных объектах. Ведь вместе с пивом болельщики, как правило, приобретают снеки, другие продукты. Средний чек объектов общепита на стадионах, по оценкам разных экспертов, может вырасти от 10% до 30%. Увеличится и продажа спортивной атрибутики, что принесет клубам дополнительный доход.

Что же касается угрозы для безопасности болельщиков и спортсменов, о которой говорят противники этой меры, то мы ее не видим. Подтверждением этому служит мировой опыт: продажа пива на стадионах в Европе, Азии и Южной Америки не приводит к повышению агрессивности фанатов, а, напротив, является одним из атрибутов культуры "боления". Этот вывод подтвердился ранее и у нас, когда пиво разрешили продавать на матчах Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ни одного инцидента, связанного с употребление пива на стадионах, зафиксировано не было.